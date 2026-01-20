La línea ferroviaria Pekalongan-Sragi vuelve a ser utilizada por trenes con velocidades limitadas

=Vista aérea de un tren que pasa a velocidad limitada alrededor de la estación de Pekalongan, ciudad de Pekalongan, Java Central, lunes (19/1/2026). PT KAI Daop IV Semarang declaró que la línea ferroviaria de la estación Pekalongan-Sragi, que ha estado inundada desde el viernes (16/1) debido a las fuertes lluvias, ahora puede ser transitada por trenes a la velocidad limitada permitida después de que se hicieron esfuerzos para normalizar las reparaciones de las vías mediante el despliegue de trenes de mantenimiento ferroviario, la compactación de los cimientos de las vías y la realización de inspecciones manuales periódicas por parte de los agentes. ENTRE FOTOS/Harviyan Perdana Putra/tom.