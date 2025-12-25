La línea de cercanías Yogyakarta-Palur ha añadido tres viajes durante las vacaciones de Navidad

Solo (ANTARA) – La línea de cercanías Yogyakarta-Palur agregará tres viajes durante las vacaciones de Navidad de 2025 debido a la alta demanda pública de esta ruta.

La vicepresidenta corporativa de KAI Commuter, Karina Amanda, en la estación Solobalapan, Java Central, dijo el jueves que con el aumento esperado en el número de usuarios y según las previsiones del Departamento de Transporte de la ciudad de Yogyakarta (Dishub), un total de 9,38 millones de personas irán a bricolaje durante las vacaciones de Nataru, de los cuales 7 millones irán a la ciudad de Yogyakarta, por lo que durante el período de transporte de Nataru 2025/2026 habrá 31 viajes para el Línea de cercanías Yogya Palur y diez viajes para la línea de cercanías Prameks.

“Del 25 al 28 de diciembre de 2025, KAI Commuter agregará tres viajes de la línea de cercanías Yogya-Palur a 34 viajes”, dijo.

Dijo que se agregaron tres viajes, a saber, salida a las 17.40 WIB desde la estación Palur y salida desde la estación de Yogyakarta a las 12.54 WIB y 19.30 WIB respectivamente.

Mientras tanto, KAI Commuter Region 6 Yogyakarta implementó el transporte de Navidad y Año Nuevo 2026 a partir del 18 de diciembre de 2025. Hasta el séptimo día de la implementación del transporte de Navidad y Año Nuevo 2026, KAI Commuter ha atendido a 239,873 pasajeros para las líneas de cercanías Yogya-Palur y Prameks.

El director de finanzas de cercanías de KAI, Nugroho Dwi Sasongko, dijo que se estima que la proyección de usuarios de la línea de cercanías de la Región 6 durante el período de transporte de Navidad y Año Nuevo 2025/2026 aumentará en aproximadamente un 5 por ciento con respecto al año anterior, es decir, 621.306, que consisten en la línea de cercanías Yogya-Palur 545.476 y la línea de cercanías Prameks 75.830.

Para la capacidad de transporte durante el período de transporte de Nataru 2025/2026, KAI Commuter proporcionará hasta 794.592 usuarios para la línea de cercanías Yogya-Palur y 42.480 para la línea de cercanías Prameks.

“Actualmente, el número medio de usuarios los fines de semana es de unas 28.607 personas y entre semana es de 22.187 personas en la línea de cercanías Yogya-Palur”, dijo.

Mientras tanto, el aumento y la disminución total de usuarios en las tres estaciones principales en el área de Solo durante el período de Transporte de Nataru 2025/2026 (18-24/12), respectivamente, es de 22.031 personas en la estación Solo Balapan, 17.973 personas en la estación Purwosari y 17.283 personas en la estación Solo Jebres.

La estación con mayor número de usuarios de subidas y bajadas durante el período de transporte de Nataru 2025/2026 (18-24/12) en la Región 6 de Yogyakarta es la estación de Yogyakarta con 110.391 personas.