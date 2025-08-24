La inversión en Temanggung alcanzó Rp1.75 billones

TEMANGGUNG, Java central (Antara) – El gobierno de la regencia (Pemkab) de Temanggung, Java central, hasta la fecha, la adquisición de inversiones ha alcanzado Rp1.750 billones de la meta en 2025 de Rp2.25 billones.

«Hasta mediados de agosto de 2025, la realización de las inversiones alcanzó el RP1.750 billones o 77 por ciento», dijo la oficina de Temanggung Dwi Sukarmei Regency y una oficina de servicio integrado (DPMPTSP) en Temanggung, Java Central, domingo.

«Los pasos estratégicos que tomamos para obtener Rp2.25 billones, uno de los cuales es tomar el balón en diferentes distritos/ciudades y provincias», dijo.

Además, también lleva a cabo promociones a través de las redes sociales, la comunicación, las discusiones con empresas o Kadin en la regencia de Temanggung.

Él dijo, para conquistar a los inversores y lograr este objetivo del gobierno de la Regencia Temanggung, había proporcionado muchas instalaciones para los inversores, desde licencias hasta ofrecer ubicaciones estratégicas para los negocios.

Según él, las inversiones en la regencia de Temanggung fueron contribuidas de dos sectores, a saber, a las pequeñas, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), así como a las grandes empresas de tamaño mediano.

«En 2024 y 2025, casi el 49 por ciento de las inversiones estaban ocupadas con el área de MIPYME y el 51 por ciento de las grandes empresas de tamaño mediano y grandes», dijo.

Por supuesto, dijo que al observar los datos, estos dos sectores tienen que ir de la mano, tanto de MIPYMS como de grandes empresas medianas deben estar vinculados.

Espera que este clima de inversión pueda tener un efecto positivo en la regencia de Temanggung.

Los beneficios del empleo, el crecimiento económico regional y la mejora del pozo de los ciudadanos.