La innovación de BRI en el reciclaje de residuos plásticos recibió el apoyo del Ministro de Mipymes y Raffi Ahmad.

Solo (ANTARA) – El problema de los residuos se está convirtiendo en un problema global cada vez más urgente. El aumento de la población, la urbanización y los estilos de vida de los consumidores dan lugar a volúmenes de residuos cada vez mayores. El vertido descuidado de residuos causa diversos problemas medioambientales, como la contaminación del suelo, el agua y el aire.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ha demostrado una vez más su compromiso de superar el problema de los residuos y preservar el medio ambiente a través del programa BRI Cares ‘Yok Kita Gas’ a través del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental (TJSL).

Esta vez, el programa Yok Kita Gas se implementó mediante la presentación de una máquina expendedora inversa (RVM) en el área del evento de música folclórica Koplo Keliling (KOPLING) 2025 que tuvo lugar en Gambir Expo Kemayoran del 8 al 9 de noviembre de 2025. Este evento es una colaboración entre el Ministerio de MIPYMES de Indonesia y BRI.

La ministra de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), Maman Abdurrahman, y el enviado presidencial especial para el desarrollo juvenil y los trabajadores del arte, Raffi Ahmad, presentes en el stand de RVM BRI Peduli, quienes apoyaron los esfuerzos e iniciativas de BRI para educar al público sobre la gestión de residuos.

A través de esta actividad, se invita a los visitantes a participar en la gestión de residuos depositando botellas de plástico en RVM BRI Peduli. Cada botella de plástico importada se convierte en puntos que se pueden canjear por Rs. créditos a través de la plataforma digital Plasticpay.

El secretario de la compañía BRI, Dhanny, dijo que ofrecer RVM en el lugar del evento fue una verdadera expresión del cuidado y compromiso de BRI para superar el problema de los desechos en las áreas urbanas y crear un ambiente limpio y saludable.

«Un evento musical como este tiene un gran potencial para los visitantes, por lo que este es el momento adecuado para educar al público sobre la importancia de la gestión de residuos. En el evento KOPLING 2025, una botella de plástico vale 1.300 IDR, que luego se convierte en un saldo de billetera electrónica a través de Plasticpay», dijo Dhanny.

Durante los dos días del evento, RVM BRI Peduli logró recolectar 56,1 kilogramos de residuos de botellas de plástico de 109 transacciones, lo que resultó en una reducción de la huella de carbono de 297.000 gramos y un ahorro de 47,40 m2 de terreno.

Dhanny destacó que BRI Peduli ha desplegado ocho unidades RVM en varios puntos estratégicos de Yakarta desde su lanzamiento en 2024. La existencia de RVM BRI Peduli logró recolectar 4.281,4 kilos de botellas de plástico con la participación de 2.349 usuarios de la comunidad, registrando más de 42.000 transacciones.

A través de esta innovación, BRI también ha contribuido a reducir la huella de carbono de 22.666.248 gramos y a salvar 3.617,44 m2 de tierra de una posible contaminación.

«Esta innovación no sólo proporciona incentivos directos para que la gente recicle, sino que también cambia el paradigma del público hacia los residuos. Las botellas de plástico que antes se consideraban inútiles ahora tienen valor económico. Cada individuo tiene la oportunidad de proteger el medio ambiente y al mismo tiempo obtener beneficios económicos directos», afirmó.

También agregó que la recolección de botellas de plástico a través de RVM BRI Peduli es una manifestación concreta del compromiso de BRI de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en línea con la agenda de desarrollo nacional.

Este programa también apoya la Asta Cita del gobierno, cuyo objetivo es fortalecer la armonía de la vida humana con el medio ambiente, la naturaleza y la cultura.

Para su información, BRI Cares “Yok Kita Gas” es una forma de iniciación de BRI en la gestión integrada de residuos que aplica principios sistemáticos, integrales y sostenibles y se centra en el empoderamiento de la comunidad.

Este programa tiene dos modalidades principales de implementación, a saber, «Yok Kita Gas» en mercados tradicionales y en entornos comunitarios (Stand Alone Location), como bancos de residuos y sitios de gestión integrada de residuos (TPST) en zonas densamente pobladas, tanto urbanas como rurales.

A través de esta actividad, la comunidad obtiene beneficios en forma de una mayor comprensión de la gestión de residuos, habilidades para clasificar los residuos en el hogar y la capacidad de gestionar los residuos domésticos de forma independiente.