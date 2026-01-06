La historia de Sakirun, un jubilado que ganó la lotería del Bank Jateng

Kebumen (ANTARA) – El retiro de Sakirun, un funcionario retirado del gobierno de Kebumen Regency, estuvo repentinamente lleno de sorpresas.

Después de disfrutar de un descanso de casi dos años, fue elegido uno de los principales ganadores de la Lotería de Ahorros Bima Bank Jateng para el período 1 de 2025 con un premio de 75 millones de IDR.

«No me lo esperaba, hombre, a pesar de que estoy jubilado desde hace casi dos años. Gracias a Dios, esto es realmente una bendición», dijo Sakirun con emoción durante la ceremonia de premiación de la sucursal del Banco Jateng Kebumen, el martes (30/12/2025).

Slamet Wintolo, director del Banco Jateng, sucursal de Kebumen, explicó que el Banco Jateng llevó el tema de los Regalos del Universo durante este período. Sakirun es uno de los nueve afortunados clientes de la región de Kebumen que fueron reconocidos por su lealtad.

«El premio mayor en cada sucursal se paga actualmente en forma de ahorro. Esta es una forma de nuestro compromiso de seguir ofreciendo beneficios reales a los clientes leales en Kebumen», explica Slamet.

A esta solemne ceremonia de premiación también asistieron la regente de Kebumen Lilis Nuryani y el secretario regional Edi Riyanto. La presencia de liderazgo regional es una forma de apoyo al papel de la industria bancaria local en la mejora del bienestar de la comunidad a través de programas innovadores y transparentes.

La historia de Sakirun es una inspiración para muchas personas de que la suerte y la atención de las instituciones financieras regionales pueden llegar en cualquier momento, lo que puede traer nuevos colores y felicidad durante el período de jubilación.