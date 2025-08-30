La historia de la independencia indonesia se exhibió en el monumento de la prensa nacional en solitario

SEMARANG (Antara) – La pieza histórica de la independencia de Indonesia se exhibió en la exposición de fotos y archivos de 1945 en manos de Perum Lkbn Antara en el Monumento de la Prensa Nacional en Solo, Java Central, el sábado.

El director de LKBN Perum Lkbn entre Irfan Junaidi, en Solo el sábado, dijo que la exposición con el curador Ismar Patizki se realizó en relación con la celebración de la independencia de la República de Indonesia.

«Debido a que esto es en agosto, el mes de la independencia. Tratamos de presentar los matices, la atmósfera de independencia para la que estaba peleando en 1945, era en forma de fotos de archivos como este», dijo.

Además, también hay periódicos y revistas de repro que existieron durante la era del Movimiento de Independencia de Indonesia.

«Lo que esperamos puede ser nuestro material para la contemplación, refleja para que sepamos que esta república no es un regalo, sino que está luchando con sangre de sudor extraordinaria», dijo.

Espera que la actividad pueda ser un recordatorio para que todas las partes no interrumpan y amenacen las articulaciones de la nación.

Relacionado con la actividad, dijo, fue la segunda exposición de asignación de Komdigi en 2025, que se celebró en colaboración con la Biblioteca Nacional de la República de Indonesia y el Monumento a la Prensa Nacional.

«La primera colección es una colección de fotos de 1945, también se ha publicado una colección de periódicos y revistas», dijo.

Además, hay una colección del viaje de la nación, fotos de los jefes de estado durante la conmemoración del Jubileo del 17 de agosto de vez en cuando que se espera que describa la situación de este viaje nacional en los últimos 80 años.

En la misma ocasión, la Junta de Supervisión LKBN Perum dijo entre el Prof. DR. Widodo Muktiyo que la exposición invitó a todas las partes a considerar y comprender mejor la independencia indonesia.

«Indonesia no está de repente allí, sino que luchó. ¿Cómo es el heroico fundador de la nación para hacer que esta nación sea independiente, la que nos disfrutó que nos llevó», dijo.

El archivo y las actividades fotográficas se llevaron a cabo del 30 de agosto al 7 de septiembre y el público en general podía ver de forma gratuita.