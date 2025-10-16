La historia de DW Studio, una mipyme global respaldada por PLN de Gunungkidul

Yogyakarta (ANTARA) – Detrás del ajetreo y el bullicio del escenario de la Jogja Fashion Week 2025 se esconde un momento inolvidable para Didik Warsito. El hombre de Gunungkidul se paró detrás del escenario con ojos brillantes y miró una por una a las modelos que desfilaban por la pasarela con su colección de moda. Para Didik, esto no es sólo un evento de moda, sino una prueba real de que el trabajo duro y la fe pueden superar los límites.

DW Studio, la marca que fundó en el salón de su casa en Gunungkidul, es ahora una marca de moda a la par de los diseñadores nacionales. En realidad, hace unos años, Didik era sólo un sastre casero que se dedicaba a coser ropa encargada por los residentes locales.

Todo cambió cuando se unió a Rumah BUMN Gunungkidul, un foro de empoderamiento iniciado por PT PLN (Persero) para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a ascender a la clase alta. Allí, Didik no sólo aprendió sobre gestión empresarial y marketing, sino que también recibió asistencia intensiva en el desarrollo del diseño, la marca y las estrategias de expansión del mercado.

«Antes sólo sabía coser. Pero gracias a la tutoría de Rumah BUMN PLN, aprendí a coser mis sueños. Aprendí a convertir mi trabajo en productos que tienen valor y pueden competir», dijo Didik con una sonrisa.

DW Studio está creciendo de forma lenta pero segura. Las obras de Didik, que combinan la sabiduría local de Gunungkidul con el estilo moderno, han atraído la atención de muchas partes. Los tejidos tradicionales y los motivos étnicos, antes considerados antiguos, ahora aparecen con elegancia en el escenario nacional.

La historia de éxito de Didik no es una coincidencia. Es uno de los muchos actores de las MIPYME que se han beneficiado del programa de empoderamiento del PLN a través de Rumah BUMN. Este programa tiene como objetivo no sólo aumentar la capacidad empresarial, sino también construir redes de cooperación y abrir un acceso más amplio a los mercados para las PYME de las regiones.

El regente de Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, reconoció el impacto real del programa.

«Expreso mi agradecimiento al PLN por presentar un programa de incubación de empresas, uno de los cuales es en el sector de la moda a través de Rumah BUMN Gunungkidul. Se ha demostrado que la tutoría, la formación y el coaching empresarial ofrecidos pueden transformar a los empresarios desde casa en diseñadores que emergen a nivel nacional», dijo.

Programas como estos, continuó, han creado un efecto dominó positivo para la economía local. Las mipymes de Gunungkidul ya no están obsesionadas con los mercados tradicionales, sino que se atreven a penetrar en los mercados digitales y las exposiciones nacionales.

El gerente de la Unidad de Implementación de Servicio al Cliente (UP3) de PLN Yogyakarta, Sigit Hari Wibowo, agregó que el éxito de Didik es un reflejo de la misión más amplia de PLN.

«PLN no sólo proporciona energía eléctrica, sino también energía para el crecimiento y el empoderamiento. Queremos que Rumah BUMN sea un lugar donde ideas simples puedan convertirse en grandes negocios», dijo.

El compromiso de PLN de apoyar el crecimiento económico local también fue destacado por PLN UID Central Java y el gerente general de bricolaje, Bramantyo Anggun Pambudi.

«A través de Rumah BUMN, PLN pretende proporcionar energía que no sólo ilumine los hogares de las personas, sino que también los empodere. Queremos garantizar que cada gota de energía del PLN proporcione beneficios sociales y económicos reales», dijo Bramantyo.

Añadió que historias como DW Studio son una prueba de que la sinergia entre el PLN, los gobiernos locales y las MIPYMES puede generar grandes cambios. Actualmente, aproximadamente 1.759 mipymes se han unido a Rumah BUMN Gunungkidul.

«DW Studio es un símbolo de un poderoso espíritu local. Con la ayuda adecuada, la creatividad regional puede brillar a nivel nacional e incluso internacional», afirmó Bramantyo.

Ahora DW Studio no es sólo una marca. Es un símbolo de cambio, un símbolo de cómo la perseverancia, el apoyo y la sinergia pueden arrojar una nueva luz para las comunidades locales. Y para Didik Warsito, este viaje apenas ha comenzado.

«Quiero que algún día el mundo conozca el trabajo de Gunungkidul. Porque cada puntada tiene una historia, y esa historia merece ser escuchada», finalizó Didik la conversación, mirando la máquina de coser, que ya no es sólo una herramienta de trabajo.