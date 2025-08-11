La gestión de DPW 234 SC Central Java 2025-2029 fue oficialmente inaugurada

TEGAL (Antara) – La gerencia del Consejo de Liderazgo Regional (DPW) 234 Comunidad Solidaridad (SC) del Período Central de Java 2025-2029 fue oficial inaugurado por el Secretario General (Secretario) del Liderazgo de Funar Atagah (DPP) 234 Sebayu Sebayu Sebayu Sebayu Sebayu Kota Tegal Komstek, domingo (10/8).

En el evento, el alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, Foro de Coordinación de Liderazgo Regional de la Ciudad de Tegal (VOROPIMDA), Presidente del 234 SC Branch de Liderazgo (DPC) en Java Central y otros invitados.

El alcalde de Tegal, Dedy Yon Supriyono, dijo en sus comentarios que 234 SC era la mejor organización, con un corto período para formar la gestión a nivel central, regional, de distrito de la ciudad e incluso en los líderes de sucursales en Indonesia.

Según él, todos debemos estar orgullosos de 234 SC porque tienen principios sociales, culturales y deportivos que no intervienen por partidos políticos.

«Esta organización es una organización independiente que no depende del gobierno y se espera que toda la gerencia y los marcos sean independientes, no viven en la organización, sino que dan nueva vida a la organización», dijo.

En esa ocasión, Dedy Yon también expresó su gratitud a los gerentes centrales y regionales que habían confiado Tegal City como un lugar para la inauguración de DPW 234 SC en Java Central.

«Estoy en nombre de mi personalidad, el gobierno y la gente de la ciudad de Tegal felicitan a Bung Iwan Leksono y todo su personal. Con suerte, 234 SC superarán más en el futuro y podrán volar en todo Java», esperaba.

Presidente de DPW 234 SC Central Java Martono en sus comentarios representados por el Secretario del Java Central DPW 234 SC Iwan Leksono dijo que su partido se concentró en tres cosas, a saber, social, cultural y deporte. Es por eso que su partido se dedica a continuar fortaleciendo la integridad de la lucha por la nación y el estado, pero también fomenta programas y sinergia con el gobierno.

«Hagamos este impulso como un punto de partida para el renacimiento del 234 SC Regional Leadership Council of Central Java para poder hacer mucho, especialmente amigos de DPC que se han formado para hacer lo mejor para la región», dijo.

Mientras tanto, el Secretario General de DPP 234 SC, Faris Royan M. Khalifah estaba seguro y esperaba que en el futuro 234 SC Central Java las 234 alas de SC en todos los rincones de Java central pudieran envolver y ser beneficioso para la comunidad con actividades positivas, no solo para concentrarse en una o dos religiones, sino en todas las religiones.

«Espero que todo sea sólido en el futuro, una orden en el liderazgo del Sr. Martono», esperó.