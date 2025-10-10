La Fundación Rockefeller visita la cocina saludable de SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta

Solo (ANTARA) – La Fundación Rockefeller visitó la cocina saludable de SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta, Java Central, el viernes.

Durante la visita, el grupo formado por representantes de la Fundación Rockefeller, Rikolto Southeast Asia Food Smart City y la Fundación Gita Pertiwi tuvieron la oportunidad de ver de primera mano el proceso de cocción de alimentos saludables en la cocina de la escuela.

También vieron una zona de almacenamiento de alimentos al lado de la cocina, así como una zona donde se servía la comida, lista para ser distribuida a los estudiantes.

El asistente especial del presidente para Comunicaciones y Análisis de Políticas, Dirgayuza Setiawan, quien formó parte del grupo, dijo que la Fundación Rockefeller es una fundación con sede en Nueva York, Estados Unidos.

«Esta fundación se centra en la nutrición infantil. Está formada por 130 países de todo el mundo que ejecutan programas MBG», dijo.

Dijo que el grupo vino a Indonesia para aprender lo que se estaba haciendo en el Programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) iniciado por el Presidente Prabowo Subianto.

«La forma en que se implemente se convertirá en un ejemplo mundial de cómo implementar MBG porque la implementación de MBG en Indonesia es la más rápida, ya que tenemos más de 30 millones de niños que han recibido MBG todos los días de la meta de 82,9 millones», dijo.

Mientras tanto, dijo, la ONU a través del Programa Mundial de Alimentos o Agencia Mundial de Alimentos ha declarado que para 2030, todos los países del mundo deben implementar MBG.

«E Indonesia es un ejemplo de implementación de un buen MBG. Esperemos que podamos contribuir a las lecciones aprendidas en Indonesia para que otros países que recién están comenzando puedan seguirlo», dijo.

Mientras tanto, visitó SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta, que ha estado ejecutando de forma independiente un programa de alimentación nutritiva durante 10 años, dijo, porque la Fundación Rockefeller quería ver las actividades en la cocina de la escuela.

«Quieren que las escuelas proporcionen a sus hijos alimentos nutritivos todos los días. De hecho, no todas las escuelas son así. Incluso las escuelas que tienen comedores escolares tienen muy pocas instalaciones para cocinar en la escuela. Nuestros datos muestran que menos del 5 por ciento de las escuelas tienen comedores escolares», dijo.

Por lo tanto, el programa MBG necesita construir una cocina fuera de la escuela, porque la mayoría de las escuelas en Indonesia carecen de terreno para construir una cocina y un lugar para comer.

El director de SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta Sri Sayekti dijo que el comedor escolar se estableció en 2015. Algunas de las razones para la construcción del comedor escolar incluyen la construcción de una cultura limpia y saludable para los niños y la reducción del hábito de los niños de consumir alimentos preparados.

‘Para que coman alimentos variados. También necesitamos instrumentos para medir el carácter de los niños. Hablar de carácter es abstracto. Por eso necesitamos medir el carácter de la integridad, la honestidad, la disciplina, incluida la educación financiera y una dieta saludable”, dijo.

Según él, para garantizar el valor nutricional de los alimentos consumidos por los niños, se han desarrollado comedores escolares con seguimiento y evaluación.

«Llevamos a cabo rutinariamente seguimiento y evaluación, tanto interna como externamente. Internamente lo hacemos para garantizar que el SOP funcione sin problemas, mientras que externamente esto lo lleva a cabo el centro de salud supervisor», dijo.

En el seguimiento y evaluación, su partido también involucra a otras instituciones como Ricolto, Gita Pertiwi y varios hospitales para garantizar que en el comedor se sirvan alimentos sanos y seguros para los niños.