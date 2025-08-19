La fuente de aceite en Blora no se extingue

Blora (Antara) – Gasbol en Dukuh Gendono, pueblo de Gandu, distrito de Bogorjo, regencia de Blora desde el domingo (17/8) hasta el lunes (8/18) La noche no se extingue.

Este incidente causó a las víctimas, el daño a la casa y cientos de residentes tuvieron que evacuar.

«Según el último informe recibido a las 9:45 pm de WIB, no menos de 300 familias (750 personas) se vieron obligadas a huir a la Cámara de los Miembros de la Familia», dijo el Jefe del equipo de reacción rápida de Blora Aguung Triyono BPBD (TRC) en Blora en Blora el lunes.

En total, tres jefes de familia o 10 personas huyeron al ayuntamiento de Gandu, que se preparó como un puesto de emergencia.

Esta tragedia afirmó que tres víctimas murieron como resultado de quemaduras graves, a saber, Tanek (60), un residente de Gandu Village, Sureni (52), un residente de Hamlet Gendono y Wasini (50), un residente de Bendono Hamlet.

Lea también: la policía robará la fuente de petróleo ilegal en Blora

Además, dos personas todavía están siendo tratadas en el Hospital Regional del Dr. Sardjito Yogyakarta, a saber, Heti (30), una ama de casa y AB (2), un niño pequeño, ambos habitantes de Gandu Village.

Los Bires también tienen un impacto en el sector del ganado. Seis vacas y tres cabras fueron evacuadas con éxito, solo una vaca y dos cabras murieron.

En el sector de asentamiento, una casa estaba gravemente dañada y cuatro casas se dañaron moderadamente, afectadas por explosiones y llamas.

TRC BPBD Blora junto con Tagana Dinsos P3A, una cocina pública ha establecido y construido dos carpas de refugiados en la casa de la aldea y la cancha de voleibol de la aldea.

Además, las tres excavadoras de DPUPR Blora se usaron para hacer el dique para facilitar el proceso de apagón.

«El proceso negro aún se está llevando a cabo. También nos coordinamos con varias partes para manejar más pasos», dijo.

El Gobierno de la Regencia de Blora continúa siguiendo el desarrollo de la situación, mientras que los residentes se aconseja a permanecer atentos y mantenerse alejados de la ubicación del incendio hasta que las circunstancias estén completamente seguras.

Lea también: el ministro de energía y recursos minerales legaliza el pozo de petróleo de las personas

Lea también: La policía está investigando la supuesta exploración del viejo petróleo ilegal en Blora que duró 5 años