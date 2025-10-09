La Fiscalía ha incautado 20.027 metros cuadrados de terreno en relación con el caso Sritex

Yakarta (ANTARA) – La Fiscalía General (Kejagung) ha incautado seis terrenos con una superficie de 20.027 metros cuadrados en relación con el caso de presunta corrupción en la concesión de crédito por parte de PT Bank BJB, PT Bank DKI y PT Bank Jateng a PT Sritex Tbk y sus filiales.

El jefe del Centro de Información Legal (Kapuspenkum) del Ministerio Público, Anang Supriatna, dijo que esta incautación estaba relacionada con un delito de lavado de dinero (TPPU) y el delito original en el caso de préstamo.

«La propiedad del terreno es propiedad del sospechoso Iwan Setiawan Lukminto», confirmó Anang el jueves en Yakarta.

Dijo que los seis complots estaban en tres lugares. En primer lugar, un terreno y edificios con una superficie total de 389 metros cuadrados en Setafelan Village, distrito de Banjarsari, ciudad de Surakarta, Java Central.

En segundo lugar, un terreno y el edificio en él es una villa con una superficie total de 3.120 metros cuadrados, ubicada en la zona turística de Tawangmangu, Blumbang Village, distrito de Tawangmangu, Karanganyar Regency, Java Central.

En tercer lugar, cuatro terrenos baldíos ubicados en el distrito de Karanganyar, aldea de Sroyo, aldea de Kemiri y distrito de Kebakkramat, regencia de Karanganyar, Java Central.

«El número de paneles de recuperación instalados es de seis parcelas con una superficie total de 20.027 metros cuadrados», dijo Anang.

Anteriormente, la Fiscalía también había confiscado bienes de tierras por valor de 510 mil millones de IDR pertenecientes al sospechoso Iwan Setiawan Lukminto en varios lugares de Java Central.

Se sabe que Iwan Setiawan Lukminto como director jefe de PT Sritex Tbk en 2005-2022 y su hermano, Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) como ex director jefe adjunto de PT Sritex Tbk, fueron nombrados sospechosos del delito de blanqueo de dinero (TPPU), cuyo delito inicial fue el caso de presunta corrupción en la concesión de crédito a empresas regionales. bancos a PT Sritex.

Ambos fueron nombrados sospechosos de TPPU el 1 de septiembre de 2025 por investigadores del Fiscal Adjunto de Delitos Especiales (Jampidsus) de la Fiscalía General.

