La Fiscalía de Blora recuperará pérdidas estatales por valor de 800 millones de IDR en el transcurso de 2025

Blora (ANTARA) – La Fiscalía de Blora (Kejari), Java Central, logró recuperar pérdidas estatales por valor de 800 millones de IDR como resultado del manejo de actos criminales de corrupción (tipikor) en la regencia de Blora en 2025.

“La devolución del dinero estatal provino del caso del Programa Nacional de Empoderamiento de la Comunidad Rural Independiente (PNPM-MP), gestionado por la Unidad de Gestión de Actividades del Distrito de Tunjungan (UPK) durante el período de 2017 a 2021. El caso ya está cerrado”, dijo el sábado en Blora el jefe del Departamento de Inteligencia de la Fiscalía de Blora, Jatmiko.

Además, dijo, se conocen casos de 64 visitas de trabajo ficticias (kunker) realizadas por el ex presidente del DPRD de Blora en el período 2014-2019, Bambang Susilo. El caso también tiene fuerza legal permanente (inkrah).

«El plan es implementar la decisión a principios de este año», dijo.

En otro caso, a saber, las irregularidades en la participación de capital de la Fundación de Bienestar de los Empleados Angkasa Pura I (YAKKAP I) en PT Mitrasindo Sarana Mulia (PT MSM) en 2015, el caso también fue declarado inkrah.

Actualmente, según Jatmiko, todavía hay cuatro casos de presunta corrupción que aún se encuentran en fase de investigación. Mientras tanto, otros dos casos han pasado a la fase de investigación, relacionados con casos en Sogo Village y BPR Blora Artha, respectivamente.

«En cuanto a indicios de delitos de corrupción, hay cuatro casos que aún están bajo investigación. Mientras tanto, dos investigaciones están en curso, a saber, Sogo Village y BPR Blora Artha», dijo.

Reveló que el manejo de los casos de corrupción en las regiones no puede separarse de las circunstancias y características de la región. Sin embargo, la Fiscalía General tiene en la mira a cada fiscal para resolver al menos un caso de presunta corrupción.

«El Ministerio Público de Blora también ve posibles irregularidades no sólo en la APBD y la APBN, sino también en las empresas estatales y BUMD. Actualmente seguimos investigando esto», dijo.

Añadió que sobre la base de la construcción de APBD de Blora Regency en 2025, que alcanzó los 2,596 billones de rupias con un ingreso regional original (PAD) de 488 mil millones de rupias, los resultados de la Encuesta de Evaluación de Integridad (SPI) de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) mostraron un aumento significativo.

«En 2024, SPI Blora todavía se encuentra en la zona amarilla o vulnerable. Sin embargo, en 2025 subirá a la zona verde con una puntuación de 78,06», afirmó.

Según Jatmiko, este logro indica que los esfuerzos para prevenir la malversación de fondos y la práctica del apaciguamiento dentro del gobierno de Blora Regency están progresando bien y aumentando.

«Esto significa que se han implementado esfuerzos para prevenir el fraude financiero regional y se ha logrado aumentar la calificación SPI», dijo.

