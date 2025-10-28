La Fiscalía de Batang está investigando el presunto caso de facturas de electricidad de la UPJ por valor de 7.200 millones de IDR

Batang (ANTARA) – El Ministerio Público (Kejari) de Batang Regency, Java Central, está investigando un presunto caso de facturas de electricidad para el alumbrado público de vías públicas (PJU), cuyo valor estimado es de 7.200 millones de IDR.

El jefe de la fiscalía del distrito de Batang Regency, Raymond Ali, dijo el martes que su partido había convocado a varios partidos, incluido el jefe del Servicio de Transporte de Batang Regency, Eko Widiyanto, y el PLN.

«Sí, hemos pedido aclaraciones sobre las irregularidades en la factura de electricidad de la UPJ, que supuestamente se pagó dos veces», dijo.

Según él, la supuesta doble factura surgió porque se encontraron dos facturas por un mismo objeto que sólo debían haberse pagado una vez.

Según él, esta supuesta doble factura surgió porque había dos facturas diferentes por un objeto de alumbrado público que solo debían haberse pagado una vez.

Él, que estaba acompañado por el jefe del Departamento de Inteligencia, Dipo Iqbal, dijo que el Departamento de Transporte les había pagado a ambos porque había doble facturación por parte del PLN.

«El gobierno regional debía pagar sólo uno, pero como el PLN cobró dos, lo pagó el Ministerio de Transporte. El PLN no dio una explicación detallada, luego hubo quejas al respecto, así que verificamos si hubo violación o no», dijo.

El jefe del Servicio de Transporte de Batang Regency, Eko Widiyanto, admitió que había respondido al llamado del fiscal para verificar las facturas de alumbrado público.

«Sí, la citación tiene únicamente el propósito de verificar las facturas administrativas de la PJU. El problema en realidad está relacionado con los atrasos restantes de la PJU del período anterior, que estaban en mora antes de que yo asumiera el cargo», dijo.

Lea también: KPK ofrece la opción de convocar a Luhut Binsar Pandjaitan por el proyecto Whoosh