La filial del Grupo BRI registró un beneficio de 8,2 billones de IDR

Yakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk o BRI continúa brindando un desempeño sólido hasta el tercer trimestre de 2025. Se ha demostrado que la sinergia entre las entidades del Grupo BRI genera calidad y un crecimiento sostenible, y las subsidiarias ahora son pilares clave para respaldar la rentabilidad y la fortaleza fundamental de las operaciones de la compañía.

Hasta finales del tercer trimestre de 2025, los activos totales de las filiales de BRI crecieron un 15,0% interanual hasta 244,5 billones de IDR. En términos de rentabilidad, el beneficio neto de BRI Subsidiary Company aumentó un 27,6% interanual hasta 8,2 billones de IDR.

El director ejecutivo adjunto de BRI, Agus Noorsanto, lo dejó claro en la conferencia de prensa sobre desempeño financiero del tercer trimestre de 2025: la sinergia de las subsidiarias del Grupo BRI había aportado ganancias al 19,9% de las ganancias totales consolidadas y los activos al 11,45% de los activos consolidados totales de la compañía.

«La sinergia con las subsidiarias es un elemento clave que fortalece a BRI como una entidad única para brindar servicios financieros integrales y respaldar el logro del desempeño financiero como grupo. La contribución positiva de las subsidiarias del Grupo BRI muestra que la estrategia de integración y cooperación entre las unidades de negocios está funcionando de manera óptima», dijo Agus Noorsanto.

Actualmente, el propio BRI tiene 10 filiales que operan en diversos sectores de servicios financieros, a saber, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), BRI Life, BRI Insurance, Bank Raya Indonesia, BRI Finance, BRI Danareksa Sekuritas, BRI Investment Management, BRI Ventures y BRI Global Financial Services.

Cada entidad desempeña un papel estratégico en el fortalecimiento de la competitividad de la BRI y la ampliación del alcance de los servicios a todos los segmentos de la sociedad.

Como es sabido, BRI continúa implementando una transformación empresarial sostenible a través del programa ‘BRIVolution Reignite’, que se centra en dos pilares principales: financiar la transformación empresarial y el fortalecimiento continuo de los negocios principales.

Además de fortalecer su base central, BRI también fomenta la diversificación de las fuentes de crecimiento mediante el desarrollo de «segundos motores de crecimiento» mediante el fortalecimiento del segmento de consumidores y el desarrollo de servicios bancarios para metales preciosos u oro.

Mientras tanto, la filial de BRI, Pegadaian, que tiene más de 4.000 sucursales en toda Indonesia, acaba de lanzar una súper aplicación llamada Tring.

Este servicio tiene como objetivo facilitar a los consumidores la compra de oro digital. Esta iniciativa también es parte de la estrategia de diversificación empresarial de BRI, que no sólo fomenta un crecimiento saludable del desempeño, sino que también refleja un apoyo real al sector productivo y a la economía popular.