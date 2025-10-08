La fatwa de Muhammadiyah afirma que la ley que acelera las oraciones para facilitarlas a la congregación no está justificada

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) vuelve a realizar un estudio de Tarjih en línea a cargo del Dr. Imron Rosyadi, M.Ag, como especialista. En este estudio, la discusión se centra en el tema legal de acelerar la oración con el propósito de hacérsela más fácil a la congregación, lo que sucede frecuentemente en la sociedad.

Imron Rosyadi explicó que el problema comenzó con una cuestión que luego se discutió en el foro oficial del Consejo Tarjih y Tajdid del Liderazgo Central de Muhammadiyah.

«La fatwa del Consejo Tarjih afirma que acelerar las oraciones para facilitar las cosas a la congregación no está justificado porque es una falta de respeto a la tuma’ninah», dijo el martes.

Según él, la oración pertenece al ámbito del culto mahdhah, que tiene disposiciones estándar y no puede modificarse a menos que exista un argumento claro.

“Las reglas de la jurisprudencia establecen al-ashlu fil ‘ibadah at-tahrim illa ma dallad dalilu ‘ala khilafihi, lo que significa que originalmente era haram realizar adoración a menos que hubiera una prueba que lo permitiera”, explicó.

Enfatizó que acelerar el movimiento de oración sólo por consideraciones de la congregación es una violación de los principios básicos de la adoración.

“En Fathul Bari se explica que la oración debe ser sólo para Allah SWT, no porque quieras complacer o aliviar a la congregación”, añadió.

Además, Imron recordó que la oración es en realidad un momento de comunicación solemne entre un siervo y su Dios. Por lo tanto, tuma’ninah es un requisito legal, al igual que la mente en la oración que debe preservarse.

“Rezar apresuradamente eliminará la solemnidad y disminuirá el valor del culto en sí”, señaló.

Este estudio interactivo reafirma la importancia de una comprensión profunda de la jurisprudencia en la práctica diaria del culto. A través de Foros de Estudio Tarjih que se celebran periódicamente, la UMS busca revivir las tradiciones académicas de Muhammadiyah respondiendo a los problemas religiosos contemporáneos basados ​​en los postulados y principios de tarjih.