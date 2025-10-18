La exposición de pinturas de Iwan Suhaya marcó el lanzamiento de la Casa de Justicia Restaurativa del Ministerio Público de Surakarta

Solo (ANTARA) – La exposición de pintura de Iwan Suhaya marcó el lanzamiento de una casa de justicia restaurativa por parte del Ministerio Público de Surakarta (Kejari).

El jefe del Ministerio Público de Surakarta, Dr. Supriyanto, dijo el viernes por la noche en la inauguración de la exposición titulada Regreso a la primavera en el Adhiwangsa Hotel Solo, Java Central, que esta colaboración es muy relevante y tiene una filosofía profunda.

El tema de la exposición Return to Spring, que significa regreso a la naturaleza, está en consonancia con el espíritu de Bale Banyu Bening, el nombre de la casa de justicia restaurativa del fiscal de Surakarta.

«La filosofía es casi la misma que en Surakarta. La naturaleza es nuestra fuente y regresaremos a la naturaleza. Por eso debemos considerar a la naturaleza como a una hermana», dijo.

El programa Bale Banyu Bening en sí es una iniciativa del Ministerio Público de Surakarta para estar presente en la comunidad ofreciendo servicios para resolver cuestiones legales, tanto civiles como penales, a través de la paz o la justicia restaurativa.

Dijo que el nombre Banyu Bening contiene el significado filosófico de la esperanza de que cualquier problema legal que surja pueda resolverse de manera pacífica y clara y restablecer la armonía.

Este programa pretende estar presente en todas las oficinas subdistritoles de la ciudad de Surakarta para facilitar la deliberación y la recuperación para que no todos los problemas tengan que terminar en los tribunales o en prisión.

En tanto, 40 pinturas de flora y fauna estuvieron expuestas en la exposición realizada del 17 al 30 de octubre.

Esta exposición en Solo es la primera y transmite una misión especial que integra arte, cultura y sociedad.

«El título es ‘Traer de vuelta’ para poder hacer crecer un alma nueva. Intento que mis pinturas detengan el tiempo, al menos hacer que la gente piense en medio de tantos cambios y regrese a la naturaleza, a nuestro entorno», dijo.