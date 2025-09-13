La estación de policía sagrada abre el servicio SKCK de vacaciones

KUDUS (Antara) – La Policía de Kudus Resort, Central Java, junto con nueve oficiales de policía del sector policial, abrió el Certificado de registro de la policía (SKCK) de vacaciones, según el alto interés de la comunidad que quería organizar los requisitos de las solicitudes gubernamentales con un acuerdo de trabajo (PPPK).

«Por lo general, el servicio solo se abre de lunes a viernes. Sin embargo, para proporcionar conveniencia y servicios a la comunidad, que resultó ser un aumento en las solicitudes de SKCK, específicamente el sábado (9/13) y el domingo (9/14), reminimos la seguridad», jefe del comisionado de Kudus, Krisbiantoro, en Kudus, el sábado.

Los servicios adicionales los sábados y las vacaciones del domingo están abiertos de 8.00 a 12.00 WIB.

Además de los servicios adicionales en la oficina de policía de Kudus, los servicios SKCK también se abren en todos los rangos del sector policial repartido por nueve subdistritos.

Invitó a la comunidad a cuidar al SKCK en la estación de policía más cercana al que recibió instrucciones de ayudar a facilitar a la comunidad a cuidar al SKCK, para que no hubiera estructura en la estación de policía de la Santa Policía.

«Esperemos que los servicios adicionales en estas vacaciones realmente ayuden a las personas que necesitan servicios rápidos para hacer SKCK», dijo.

Señaló que había 535 solicitudes para el servicio de este sábado para hacer que Skck, tanto en la policía de Kudus como en las filas del sector policial.

Los detalles de los servicios en la estación de policía fueron 162 solicitudes, Policía de la Ciudad (9), Estación de Policía de Jati (70), Gebog Sector Police (44), MEJOBO Sector Police (60), Kaliwungu Police Station (61), Jekulo Sector Police (40), Dawe Sector Station (44) y 44) y UndAan. Mientras que la solicitud es una solicitud a la policía de BAE.

El jefe de la policía de Kudus City, AKP Subkhan, confirmó que el servicio SKCK también abrió el servicio SKCK de vacaciones en la estación de policía de la ciudad, a saber, el sábado (9/13) y el domingo (9/14) para satisfacer las necesidades de las necesidades de las personas que han llenado la parte: Time PPPK.