La estación de policía de Wonosobo tiene dos dinero falso y distribuidores

WNOSOBO (Antara) – La Policía de Wonosobo Resort (Polres), Central Java, arrestó a dos fabricantes de dinero falsos y comerciantes con las iniciales y BW que son residentes de Cilacap Regency.

El subdirector de la policía de Wonosobo, el subdirector, el comisionado senior, Akbar Bantilan, en Wonosobo, transfirió los resultados de la divulgación, los oficiales tienen el dinero falso restante de RP100,000 y RP asegurados. 50,000 tanto como Rp13.4 millones y herramientas para ganar dinero falso.

Según él, esta divulgación comenzó con el sospechoso S se vio atrapado en el dinero falsificado circulante en el mercado de Kertek, Wonosobo Regency (4/9).

«Los oficiales aseguraron no menos de 109 facturas forjadas de Rp100 mil 50 piezas falsas de Rp50,000 que aún no estaban propagadas por los perpetradores», dijo.

Además, la prueba de los fabricantes de dinero falsificados, como las impresoras, la captura de pantalla, la pintura y el papel, también protegen.

«El artículo que usamos está relacionado con el Artículo 36 Sección 3 Junckto Artículo 26 de la Ley de la República de Indonesia número 7 de 2011 en moneda», dijo.

Según él, los perpetradores que fueron amenazados con una sentencia de prisión de 15 años en sindicatos de prisión para fabricantes y comerciantes de dinero forjado en las regiones Banyumas y Wonosobo desde principios de 2025.

De hecho, la esposa de uno de los perpetradores se encuentra actualmente en la estación de policía de Purbalingga con el mismo caso.

