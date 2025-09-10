La estación de policía de Temanggung tiene cuatro fuerza laboral

TEMANGGUNG (Antara) – La policía de Temanggung arrestó a cuatro alborotadores durante la manifestación en la regencia de Temanggung que dañó la puerta del DPRD local.

Jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Temanggung AKP Didik Tri Wibowo en Temanggung, el miércoles, transfirió a los cuatro alborotadores con las iniciales FZ (32), SY (31), EE. UU. (26) e IM (30) fueron arrestados en sus respectivas casas.

FZ es un dispositivo de pueblo ToPopucang, distrito de Kandangan, Regencia Temanggung; SY habitantes de la aldea de Tawangari, Distrito Wonoboyo, Regencia Temanggung; Habitantes estadounidenses de la aldea de Gondosuli, distrito de Bulu, Regencia Temanggung; e IM -Residents de Bojonegoro Village, distrito de Kedu, Regencia Temanggung.

Dijo que han realizado la destrucción de la puerta del DPRD Regency Temanggugg empujando la puerta principal.

«En la manifestación del 1 de septiembre de 2025 hubo una destrucción de la puerta principal de la oficina de DPRD de la Regencia TemanggoGung que fue llevada a cabo por varias personas que participaron en la manifestación empujando juntos, lo que resultó en la puerta de la oficina», dijo.

Dijo que para el incidente el Temanggung Regency DPRD una pérdida de aproximadamente 17,500,000 sufrimiento.

El artículo que se afirma a los sospechosos es el delito penal contra la subsidiaria de la anulación, tal como se conoce en la primaria del Artículo 170 del Artículo 406 subsidial del Código Penal con la amenaza de encarcelamiento por una sentencia de prisión máxima de 6 años.

