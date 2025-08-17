La estación de policía de Temanggung ayuda a la distribución del arroz SPHP a vender a los residentes

Temanggung (Antara) -Temanggung Resort Police (Polres) Ayuda con la distribución del arroz SPHP (estabilización de entrega y precios de los alimentos) del almacén Bengkal Bulog vendidos a la comunidad.

La policía de Kasatrim Temanggung y presidente de la Fuerza de Tarea de Alimentos de AKP, Didik Tri Wibowo en Temanggung, dijo el sábado que la policía de Temanggung y Bulog continuaron intensificando las actividades del movimiento de comida barata (GPM) distribuyendo y vendiendo arroz SPHP.

Dijo que las actividades que habían sucedido del 6 de agosto al 15 de agosto lograron vender más de 50 toneladas de arroz SPHP.

Según él, esta actividad es una colaboración entre la policía de Temanggung y Bulog y se realizará hasta el 20 de agosto de 2025.

«La venta se realiza todos los días. La Fuerza de Tarea de Alimentos de la Policía de Temanggung distribuye 15 toneladas de arroz SPHP al día en 15 puntos, que son llevados a cabo por las filas de las Polres y Polksek, a la casa de la aldea en su respectiva jurisdicción», dijo.

Dijo que cada distribución sigue los estrictos procedimientos bullog, por los cuales uno Nik puede comprar solo un máximo de dos paquetes o 10 kilogramos de arroz SPHP.

Didik dijo que el entusiasmo de la comunidad para comprar arroz SPHP era bastante alto. SPHP Rice ha vendido buena calidad y siempre se agota todos los días.

El arroz SPHP se vende en RP. 60,000 por 5 kilogramos o RP12,000 por kilogramo, más barato que el precio de venta más alto (IT) establecido en RP12,500 por kilogramo.

«Nos centramos en una distribución de 15 toneladas por día y hasta el 20 de agosto nos centramos en una distribución total de 90 toneladas de arroz SPHP a la comunidad», dijo.

