La estación de policía de Semarang Simpanglima fue destruida

Semarang (Antara): la estación de policía en el área de Simpanglima, Semarang City, también fue dañada por las masas involucradas en colisiones con la policía después de haber celebrado una acción en la oficina central de la policía regional de Java Central el viernes por la noche.

Jefe de las Relaciones Públicas de la Policía Regional Central de Java, Kombes Pol. Artanto dijo que la quema de la estación de policía de Simpanglima era parte de una serie de baches masivos anarquistas con la policía a lo largo de Jalan Pahlawan Semarang.

Las masas anarquistas, continuó, quemó y también dañó varios automóviles en el jardín de la oficina del gobernador central de Java.

De la acción anarquista, dijo, nueve perpetradores fueron protegidos por la policía de Semarang.

Los perpetradores que estaban asegurados, continuó, relacionados con la destrucción de las instalaciones públicas, el lanzamiento de los oficiales, a los perpetradores del automóvil que queman en la oficina del gobernador.

Anteriormente, la acción masiva para la sede de la policía regional de Java Central terminó en Jalan Pahlawan Semarang, el viernes por la tarde, en el caos.

Las masas hicieron oficiales que usaron bombas Molotov, piedras y botellas de agua mineral.

Los oficiales extendieron las masas con la ayuda de cañones de agua y disparos.

La misa que empujó por la puerta trasera de la oficina del gobernador central de Java también hizo la destrucción.

Una serie de automóviles y motos estacionados en el patio trasero de la oficina del gobernador fueron quemados y dañados por las masas.

