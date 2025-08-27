La estación de policía de Purbalingga tiene un examen disciplinario y orinepolwan

Purbalingga (Antara) – La policía del resort Purbalingga (Polres), Java Central, realizó un examen de orden, disciplina y orina de la estación de policía de Purbalingga (Polwan) para dar la bienvenida al 77 aniversario de las mujeres policiales que se celebraron cada 1 de septiembre.

La actividad celebrada en la Purbalingga -PolitiehoofDkwartier el martes fue dirigida por el jefe interino de la Sección Profesional de Policía de Purbalingga (PROPAM) del inspector de policía de dos Moullis, acompañado por un alto oficial de policía Widyastuti y completamente contra la Papersona de Policía de Purbalingga.

«Esta actividad es parte de un esfuerzo de desarrollo interno para dar la bienvenida al 77 cumpleaños de Polwan», dijo el jefe de la sección de relaciones públicas de la policía de Purbalingga, AKP Sceyo Hadi.

En este caso, dijo, la investigación tenía la intención de garantizar la orden y la disciplina de todo el personal de Polwan en la estación de policía de Purbalingga.

Dijo que la investigación incluyó una apariencia, el uso de uniformes oficiales, la integridad de las cartas de identidad automática, el control móvil y las pruebas de orina.

Basado en los resultados de la investigación, dijo, todo el personal de la estación de policía de Purbalingga estaba en un estado ordenado y no se encontraron violaciones y no hubo abuso positivo de drogas.

«La actividad de la investigación del orden y la disciplina de los oficiales de policía se llevará a cabo regularmente como una forma de dedicación para mantener la profesionalidad y la integridad de la estación de policía de Purbalingga», dijo AKP Sceyo.