La estación de policía de Purbalingga dijo el guardia de seguridad del cerebro de robo de BPRS

PURBALINGGA (Antara) – La Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Purbalingga Resort (POLRES) dio a conocer la tienda de robos del Banco de la Economía Popular de la Sharia (BPRS) Oficial de Cash Cash Buana Arta Ban, Regencia de Purbalingga, Java Central.

En una conferencia de prensa sobre la sede de la policía de Purbalingga, el lunes por la tarde, el comisionado principal de la policía de Purbalingga, Achmad Akbar, dijo anteriormente robo el martes (26/8), alrededor de 13.40 WIB, en el BPRS Buana Buanaant Disy, Jalan, distrito de Karanganyar.

«Los perpetradores fueron admitidos por cámaras de CCTV, donde una persona estaba armada con armas afiladas, con la ayuda de máscaras y cascos, ingresó al banco y amenazó a los empleados. Luego tomó efectivo por RP31.5 millones», dijo.

Dijo que, en base a la investigación, el equipo de Satreskrim de la Policía de Purbalingga en ella logró arrestar al albacea llamado AR (35), un residente de Bobotsari, el 2 de septiembre de 2025.

A partir de los resultados de la investigación, dijo, Aryono es conocido como un ex empleado del oficial de BPRS Buana Arta que fue despedido porque se indicó que abusó de su posición mediante el uso de fondos de los clientes, pero no fue depositado en el banco.

Además de AR, la policía también arrestó a Kar (37), un guardia activo en el banco que se dice que es un iniciador de robo y cerebro.

«Este sospechoso de carro es el comienzo de este robo y proporciona información sobre el tiempo y las condiciones dentro del banco, incluidos los códigos cuando el banco está tranquilo», dijo.

Incluso por el análisis de las imágenes de CCTV, dijo, se sabía que Kar dejó la ubicación cuando tuvo lugar el robo.

En relación con la ley, dijo que los dos sospechosos estaban siendo acusados ​​sobre la base del Artículo 365 del Código Penal con una pena máxima de nueve años de prisión.

Según él, la policía también confiscó una serie de pruebas, incluido el dinero restante de RP. 11.7 millones, varios teléfonos móviles y vehículos motorizados.

«El dinero del robo fue dividido por los sospechosos en dos. Los Rp11.7 millones restantes que hemos hecho como prueba», dijo el jefe de policía.

Mientras tanto, el director de BPRS Buana Arta Perwira Sri Sri Sri Apriiawati Maftukhah apreció la implementación de la policía de Purbalingga, de modo que el robo se reveló con éxito rápidamente.

«Estamos agradecidos por la rápida implementación de la estación de policía de Purbalingga que los perpetradores arrestaron inmediatamente. Estamos dedicados a aumentar la seguridad, de modo que no ocurran incidentes similares y nos aseguramos de que los fondos del cliente sean seguros», dijo.

También confirmó que AR era un ex empleado del coleccionista que fue despedido el 21 de abril de 2025 por casos de abuso de autoridad.