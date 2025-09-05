La estación de policía de Pemalang protege las manifestaciones a través de un enfoque humanista

PEMALANG (Antara) – La policía del Pemalang Resort, Central Java, realizó seguridad con un enfoque humanista para una demostración pacífica de la Alianza de la Comunidad Unida de Pemalang en el Pemalang Regency Hall, jueves (4/9).

El jefe de policía de Pemalang Resort, AKBP Rendy Setia Permana, dijo que su partido ha desplegado cien empleados conjuntos de TNI-PLI y agencias relacionadas para asegurar la manifestación.

«Apreciamos la acción pacífica de Pemalang Community Alliance United hoy, para que las actividades puedan funcionar bien, ordenadas, sin problemas y de manera segura», dijo.

En la seguridad de la manifestación, la Policía Nacional, junto con el agua mineral TNI y los dulces, distribuidos a los participantes en la promoción saludando y sonriendo a los participantes en la promoción.

«Esperamos que el enfoque humanista que se llevó a cabo puede fortalecer la reunión de la Policía Nacional con la comunidad para mantener las circunstancias de la región para que sea propicio y seguro», dijo.

El coordinador de acción de EKY entre las acciones anarquistas prometidas prometidas y transferirá todas las ambiciones al gobierno de Pemalang Regency pacífico.

«Esperamos que el gobierno de Pemalang Regency pueda albergar todas nuestras ambiciones», dijo.

Como una forma de acción pacífica, la Alianza de la Comunidad Unida de Pemalang distribuyó el interés en los agentes de policía Polri y Pemalang que obtuvieron seguridad en el Pemalang Regency Hall.

«Distribuimos rosas a los miembros de la Policía Nacional y Polwan que realizan tareas de seguridad como un símbolo de amor y paz», dijo.

Leer también: Recuperación central de Java tan pronto como sea posible daño al impacto de los edificios de la demostración