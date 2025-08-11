La estación de policía de Demak tiene movimientos de comida baratos en 14 distritos

Demak (Antara) – La Policía del Resort Demak (Polres), Java central, al mismo tiempo, mantuvo un movimiento de comida barata (GPM) en 14 distritos, como un intento de iluminar la carga económica de la comunidad y mantener la estabilidad de los precios de los alimentos.

«Se planea que el movimiento de comida barata se llevará a cabo durante 10 días, a partir del 11 al 20 de agosto de 2025», dijo el lunes al jefe de policía de Demak, AKBP Ari Cahya Nugraha en Demak.

Al realizar el movimiento de comida barata, la policía regional de Demak Demak Bulog tomó Perum.

Espera que esta actividad pueda ayudar a aliviar la carga para la comunidad, especialmente cuando satisface las necesidades diarias de alimentos.

Cada empaque de estabilidad de arroz y precio de alimentos (SPHP) con 5 kilogramos grandes se vende en RP57,500, por lo que todavía está por debajo del precio actual del mercado.

En las primeras etapas, la estación de policía de Demak ofreció un total de 2 toneladas de arroz durante los primeros tres días. El arroz fue distribuido entre 14 policías, donde cada estación de policía recibió 400 paquetes. Después de tres días, Bulog continúa el suministro de arroz.

Yanto (32), residente de Bogosari, el distrito de Guntur, admitió que fue fuertemente ayudado por este programa de movimiento de comida barata.

«Esperemos que la policía regional de Demak pueda continuar el programa, para que nosotros, como comunidad, nos ayude a cumplir con las necesidades básicas a precios bajos», dijo.

Para llegar a toda la comunidad, el movimiento de comida barata se llevó a cabo en 14 puntos de ubicación estratégica, incluido el salón de la aldea de Prigi (District Kebonagung), la estación de policía de Bonang, Karanganyar Village Hall (distrito de Karanganyar), Kadilu Village Hall (distrito de Demak), Estación de Policía de Gajah, Estación de Policía de Gajah,

El salón de pueblo de Berahan Wetan (distrito de Wedung) y Demplay Village Hall (distrito de Dempet).

Otros lugares, a saber, la intersección de Tumpi en el pueblo de Brambang (Distrito Karangawen), luego Mranggen Market, Sidomulyo Village Hall (distrito de Wonosalam), Pamongan Village Hall (District Guntur), Donorejo Village Hall (Estación Karangtengah), distrito de Dombo.