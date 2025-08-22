La estación de policía de Demak mantiene la reunión de la coordinación de tres pilares para fortalecer el mantenimiento de Sinergi Kamtibmas

Demak (Antara) – La Policía del Resort Demak (Polres), Central Java, celebró una reunión de coordinación (reunión de coordinación) de tres pilares con cientos de personal de TNI, Polri y el gobierno de distrito en la aldea. Como un paso anticipatorio para mantener la seguridad y el orden público (Kamtibmas), el viernes.

«La seguridad es una responsabilidad conjunta, especialmente para los gobiernos de TNI, POLRI y regionales. La reunión de la coordinación de tres pilares es ciertamente un impulso importante para fortalecer la sinergia y la dedicación en la realización de la dignidad, la Demak avanzada y próspera», dijo el regente de Demak Eisisthaja en la coordinación de tres paves.

Presente en el evento, comandante de Kodim 0716/Demak Teniente Coronel Arm Doni Romansah, jefe de policía de Demak, AKBP Ari Cahya Nugraha, así como las filas del Foro Coordinativo de Liderazgo Regional (Forkopimda).

Eisti’anah recordó los eventos que habían causado disturbios en la regencia de Pati hace algún tiempo, tuvieron que ser una lección valiosa para no repetirse en Demak.

«No dejes que esto suceda en Demak Regency, que en última instancia puede causar disturbios en la comunidad», dijo.

Espera que tres pilares puedan ser el liderazgo en la detección temprana de problemas, por lo que los problemas resuelven problemas de manera rápida y precisa y mantener la seguridad en la comunidad.

Además, también informó que los gobiernos TNI-Polri y regionales siempre involucran a líderes comunitarios y una participación interreligiosa en el mantenimiento de la seguridad y la armonía.

«Aumente la coordinación y la comunicación del sector cruzado. Si hay indicios de disturbios, anticipe de inmediato. Priorice la consulta al resolver problemas», dijo.

Eisti’anah agregó que la situación favorable de la región es la capital más importante del desarrollo. Con una situación segura y pacífica, las ruedas económicas, la educación y los servicios públicos se ejecutarán de manera óptima.

Mientras tanto, el jefe de policía de Demak, AKBP AKBP, Ari Cahya Nugraha, enfatizó la importancia de los tres pilares, a saber, Bhabinkamtibmas, Babinsa y la cabeza de la aldea/Lurah, al tratar con posibles conflictos en la comunidad.

Espera que la coordinación y la comunicación entre los tres pilares sean mantenidas por varias actividades conjuntas, como ciudadanos y patrullas de asesoramiento. La grabación de la comunidad en el mantenimiento de Kamtibmas también es necesaria.

«Se espera que este esfuerzo conjunto se pueda mantener la estabilidad de seguridad de Demak Regency, de modo que el desarrollo y el bien de la comunidad puedan funcionar de manera óptima sin obstáculos importantes», dijo.