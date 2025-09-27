La estación de policía de Demak arrestó a cinco perpetradores sospechosos de dos casos de asesinato

Demak (Antara) – La Policía del Distrito de Demak, Java Central, logró descubrir dos cosas por asesinato y sucediendo a sus víctimas al arrestar a cinco presuntos perpetradores.

«The first case occurred at the intersection of pasar waru, mranggen district. The perpetrator with the initials ds (25), a resident of waru village, finally surrendered to the mranggen police station with the local village head after eliminating the lives of his, the lives of hiss or hista’s lives or hiss the lives of hiss or hissa,», «,», «,», «,», «the lives of hista. Police Chief Kompol Suryo Lquisasono dijo en Demak el sábado.

Basado en la confesión de los oficiales, dijo, los perpetradores fueron irritados por las víctimas de AA. El trágico evento tuvo lugar el 28 de agosto de 2025.

El incidente comenzó cuando la víctima y su amiga hicieron una motocicleta en la intersección. El sospechoso de DS que falleció fue provocado después de que lo gritaron. Hubo una pelea, la víctima golpeó a DS con una cabeza de madera en la cabeza y el cuello.

Luego, DS respondió con una piedra, luego regresó a casa para obtener una hoz y lesionó nuevamente a la víctima hasta que finalmente murió mientras fue tratado en el hospital.

Desde la ubicación del incidente, la policía aseguró la evidencia en forma de piedras, madera, tisiones T cubiertas de sangre y hoces con una larga longitud de un metro de largo. Por sus acciones, DS fue acusado sobre la base del Artículo 338 del Código Penal y/o el Párrafo 170 (2) del 3er Código Penal con una amenaza máxima de 15 años de prisión.

El segundo caso, a saber, los golpes que la víctima mató con las iniciales BS (46) del distrito de Kudus Kudus. El incidente tuvo lugar el 3 de septiembre de 2025 a las 00.30 WIB en el puesto del EP sospechoso (25) en el pueblo de Karanganyar, el distrito de Karanganyar.

Además del EP, la policía también mencionó a otros tres sospechosos, a saber, EA (38), MI (16) habitantes de Karanganyar y SB (45) de Kudus. La conmoción proviene de la lucha entre la víctima y el asistente de maternidad y luego se convirtió en una lucha entre BS y EP.

«Después de que fue golpeado por el EP, la víctima fue derrotada por otros perpetradores. Los esfuerzos de los amigos de la víctima para salir terminaron con ellos para ser procesados. En general, hubo seis víctimas en el incidente», dijo.

La conmoción empeoró después de que 20 sospechosos ayudaron a procesar a las víctimas. BS que sufrió contusiones en la cabeza y el cuerpo finalmente murieron mientras fueron tratados en el hospital, mientras que otras víctimas aún se sometieron a tratamiento médico.

Los cuatro sospechosos junto con evidencia ahora están protegidos en la estación de policía de Demak. Fueron acusados ​​del artículo 170 párrafo (2) del 3er Código Penal con una multa máxima de 15 años en prisión.