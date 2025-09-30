La esposa del ministro social Sambangi Sematroom Products MsMe Products con discapacidad

SOLO (Antara) – La esposa del ministro social Saifullah Yusuf, Fatma Saifullah Yusuf, visitó la sala de exposición de productos micro, pequeños y medianos (MIPYME) producidos por personas con discapacidades en solos y áreas circundantes.

Durante su visita a la sala de exposición en la oficina de Kadin Solo, Central Java, el martes, Fatma tuvo un diálogo con las PYME.

Según él, los productos MSME están deshabilitados no menos resultados en comparación con los productos MSME en general.

Más tarde, los productos MIPYME de personas con discapacidades se exhibirán en la conmemoración del Día Internacional de Discapacidad en Yakarta a principios de diciembre de 2025.

«La calidad es todo prima. De hecho, estoy buscando una buena calidad para exhibir el 3 de diciembre sobre la conmemoración del Día Internacional de Discapacidad 2025», dijo.

En esta ocasión, también compró muchos productos MSME, incluidos Batik y Handwerk.

Antes de visitar solo, también se reunió con MIPYME en la región especial de Yogyakarta (DIY).

«Ha habido varios distritos/ciudades o provincias que visitamos. Ayer en Jogja ahora en Solo para ver, visitar amigos con discapacidad y, por supuesto, quiero buscar los potenciales en solo, incluido el MsMe asistido por Kadin», dijo.

Mientras tanto, el presidente de Surakarta Kadin Ferry Saptha Indrianto dijo que las MIPYME de Kadin continuarían ayudando con las desventajas en solitario.

«En el futuro para amigos con discapacidad, ofreceremos espacio. Queremos que nadie se quede atrás, todo el potencial que tenemos que apoyamos juntos», dijo.