La esposa de los asuntos sociales de la valoración del trabajo de los niños SLB en Solo

Solo (Antara) – La esposa del ministro social Saifullah Yusuf, Fatma Saifullah Yusuf, apreciaba el trabajo de los niños SLB Autis Alamanda en Solo, Java Central.

Durante su visita a Solo el martes, Fatma dijo que había visitado un maratón para varias regiones en los últimos días, incluido Solo.

«Ayer fui a Jogja y hoy a solo para preparar el Día Internacional de Discapacidad 2025 que, Dios quiere que, exactamente el 3 de diciembre, el trabajo de nuestros hijos especiales, quiero mostrar buena calidad», dijo.

En la conmemoración, quería ofrecer socialización, promoción y vender el trabajo de los niños con discapacidades para que la gente lo sepa.

«Además de la atención a las personas con discapacidad, parece que nuestros hijos son extremadamente grandes. Hay tantas obras. Usaremos este producto SLB en Yakarta.

De hecho, dijo, los resultados de las pinturas de niños SLB se usaron ampliamente en camisetas, bolsas, pinturas en figuras.

«También hay niños que son buenos para escribir. Esto debe transferirse al público», dijo.

En la misma ocasión, el presidente del Presidente Rotary Club, Raya Kgph Dipokusumo, dijo que la visita comenzaría en el Día Internacional de Discapacidad.

«Lo que se puede mostrar a la comunidad, esto también es aumentar la confianza de las personas con discapacidades. El evento se llevará a cabo el 3 de diciembre el 3 de diciembre», dijo.

En esta ocasión, dijo, las personas con discapacidades, incluidos los estudiantes de SLB, podrían mostrar los resultados de su trabajo para la comunidad.

«En este caso, Rotary también da libros a los estudiantes de SLB, porque este es un mes de alfabetización, por lo que también participamos», dijo.