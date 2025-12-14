La escuela vocacional Undip TRKP invitó a expertos de JSCC

Semarang (ANTARA) – El Programa de Estudios de Tecnología de Ingeniería de Construcción Naval (TRKP) de la Escuela Vocacional de la Universidad de Diponegoro (SV Undip) cuenta con una Tecnología de Ingeniería de Construcción Naval de Profesional de Clase Mundial (WCP), en colaboración con Jiangshu Shipping College China (JSCC), Nantong, China.

World Class Practitioner consiste en presentar expertos y profesionales de clase mundial. El objetivo es dotar a los estudiantes de conocimientos prácticos, competencias y estándares internacionales, que son muy relevantes para el campo de la Ingeniería Naval, para preparar a los graduados para el trabajo global.

Esta vez presentando a un experto en ingeniería hidráulica de JSCC, Zhangzhixun, sobre el tema de los motores y equipos marinos.

La maestra de TRKP SV Undip, Dra. Zulfaidah Ariany, ST, MT, dijo: El Programa Universitario de Clase Mundial se lleva a cabo en el Intercambio de Estudiantes y Profesionales de Clase Mundial entre la Escuela Vocacional TRKP y JSSC China, y recientemente tuvo lugar en la Escuela Vocacional Undip y el campus de JSCC Nantong, China.

Además, la colaboración entre la Undip Vocational School y JSCC toma la forma de colaboración en investigación y publicación en revistas internacionales, colaboración con profesionales e intercambio de estudiantes.

Como es sabido, JSCC en sí es una universidad que se centra en las ciencias profesionales del transporte marítimo.

Por su parte, Tecnología de Ingeniería de Construcción Naval estudia el diseño de estructuras de barcos.

«Con esta actividad esperamos poder mejorar las relaciones y las oportunidades de una buena cooperación en los campos de la industria y la educación profesional», explicó.