La Escuela Vocacional Undip presenta académicos de Malasia

Semarang (ANTARA) – El programa de Licenciatura en Ingeniería de Infraestructura Civil Aplicada y Diseño Arquitectónico (Prodi), Escuela Vocacional de la Universidad de Diponegoro (SV Undip), organizó una actividad de profesores visitantes por parte de Assoc. Prof. Dra. Wardah Fatimah Mohammad Yusoff de la Facultad de Arquitectura y Ciencias Naturales de la Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Durante la actividad realizada recientemente, el tema fue ‘Desempeño térmico de edificios en climas tropicales’, destacando los desafíos de eficiencia energética y confort térmico de los edificios en regiones tropicales.

Este tema tiene un alto grado de urgencia dadas las condiciones climáticas tropicales que requieren estrategias de diseño de edificios que sean adaptativas, respetuosas con el medio ambiente y centradas en los principios del desarrollo sostenible.

Las actividades de los profesores visitantes incluyen conferencias invitadas, debates conjuntos de investigación y conversaciones colaborativas conjuntas, a las que asisten profesores y estudiantes. Se espera que esta agenda cree un foro académico productivo para el intercambio de ideas, fortaleciendo la capacidad de investigación e identificando oportunidades para la colaboración en investigación aplicada en ingeniería y arquitectura de infraestructura.

La jefa del Programa de Estudios de Pregrado Aplicados en Ingeniería de Infraestructura Civil y Diseño Arquitectónico de la Escuela Vocacional de la Undip, Asri Nurdiana ST MT, dijo que esta actividad fue parte de la estrategia de internacionalización del plan de estudios y fortalecimiento de las redes académicas globales.

«Esperamos que la colaboración con UKM pueda desarrollarse de manera más sinérgica en forma de investigaciones conjuntas, publicaciones conjuntas y otros programas académicos, de modo que pueda mejorar tanto la calidad científica como la reputación internacional de la Escuela Vocacional Undip», dijo.

Según él, con esta actividad de Profesor Visitante, la Escuela Vocacional de la Undip enfatiza su compromiso de continuar fortaleciendo la capacidad global de investigación aplicada, incentivando la creación de resultados académicos competitivos internacionalmente y preparando egresados ​​con competencias relevantes para los desafíos de sostenibilidad en los sectores de la construcción y el diseño arquitectónico.

Mientras tanto, la Asoc. La Prof. Dra. Wardah Fatimah Mohammad Yusoff enfatizó la importancia de la investigación interinstitucional para abordar los problemas climáticos tropicales cada vez más complejos.

Según él, los estudios sobre el rendimiento térmico de los edificios no sólo tienen implicaciones técnicas, sino que también son relevantes en el contexto de la mitigación del cambio climático y la mejora de la calidad de vida de las comunidades urbanas en la región del Sudeste Asiático.