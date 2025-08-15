La escuela vocacional sin privación produce innovación de los equipos de control de gas de pantano

SEMARANG (Antara) – Escuela Vocacional de la Universidad Diponegoro (UNDIP) a través del programa de estudio de licenciatura de ingeniería eléctrica eléctrica que presenta los resultados del último proyecto del alumno en forma de una herramienta de control de gas pantanvenosa a los residentes de la aldea de Losari, distrito de Sumowono, Semarang.

Presidente del Programa de Estudio de Ingeniería Eléctrica Aplicada en la industria de la industria Subari Subari de Undip Arkhan, en Semarang, dijo el viernes Java Central que se espera que la presencia de este dispositivo tenga un efecto positivo en la gestión de la energía alternativa basada en los recursos locales.

La herramienta de investigación es el trabajo de los estudiantes de zahratun dinar en forma de «diseño del control de válvulas automático en el almacenamiento de gas pantanino basado en ESP32» en aquellos que completan el proyecto final en 2025.

En el estudio, diseñó un sistema operativo automático para cargar gas de pantano utilizando el micro controlador ESP32 que se integran con los paneles de control modernos.

El sistema está diseñado para regular a su vez el rendimiento de dos unidades de compresor, para ajustar la presión en el tubo de almacenamiento. Con este diseño, dijo, el uso de gas de pantano como fuente de energía se puede hacer de manera más eficiente y segura.

«Esta innovación también es una manifestación concreta de la aplicación de la ingeniería eléctrica industrial al resolver problemas reales en el campo», dijo.

Según él, el trabajo de Zahratun Dinar es un verdadero ejemplo de que la investigación de los estudiantes puede producir innovaciones aplicativas.

Explicó que la actividad estaba en línea con la misión de la educación superior para aumentar el papel, así como en el desarrollo de la aldea y la gestión de la gestión de energía renovable.

Se espera que el apoyo de los programas de estudio sobre este tipo de investigación continúe existiendo en soluciones tecnológicas adecuadas. Entonces, continuó, la relación entre el campus y la comunidad puede estar más cerca.

Mientras tanto, el jefe de Losari Hamlet Cipto Khamdani apreció el apoyo de los estudiantes y el campus para ayudar a la comunidad de la aldea.

Dijo que las herramientas recibidas ayudarían en gran medida a la gente del pueblo de Losari con el uso óptimo del gas de pantano. Anteriormente, la carga de gas de pantano todavía se realizaba manualmente, lo que dificultaba a los residentes y era un riesgo de seguridad.

La presencia del sistema automático facilitará el proceso y, al mismo tiempo, aumenta la seguridad del uso. Espera que la cooperación con SinDip pueda continuar en el futuro para el desarrollo de otras tecnologías que sean beneficiosas para la aldea.

Marsh Gas es uno de los potenciales de energía alternativos que se encuentran a gran escala en las zonas rurales, pero su uso está limitado por los simples sistemas de tecnología y procesamiento.

