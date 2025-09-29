La escuela vocacional de falta fortalece la cooperación internacional con Malasia

Semarang (entre) – Escuela Vocacional Vocacional de la Universidad (SV Untip) Firmado Carta de intención (LOI) con la Facultad de Ingeniería y Arquitectura (FKAB) de la Universidad Nacional de Malasia (UKM).

UKM es una de las universidades líderes en el sureste, Asia, que ha logrado clasificarse en los 120 mejores de la versión mundial de QS World University Ranking 2025.

La firma del LOI fue llevada a cabo por la Escuela Vocacional de Indep -Sdean) Prof. DR. El Dr. Ir Budiyono Msi y el decano de FKAB UKM representado por el Dr. Mohd Khairul Azhar Mat Sulaiman, Jefe de Arquitectura, Posición de Arts & Alam Bina, Malayos de Nacionalidad Universiti el jueves (9/25) (9/25) (9/25)

También estaba presente en esta ocasión el Presidente del Programa de Estudio de Ingeniería de Infraestructura Civil y el diseño de la arquitectura de la escuela vocacional sin privación Asri Nurdiana St Mt.

Según la Escuela Vocacional Dean Undip, esta colaboración es el primer paso para construir una extensa cooperación académica.

El alcance de la colaboración discutida incluye profesor invitado, intercambio de personal y movilidad estudiantil, que tiene como objetivo fortalecer la integración científica, expandir las redes de investigación y aumentar la capacidad académica de ambas partes.

El decano en sus comentarios dijo que esta colaboración era parte de un esfuerzo sistemático para fomentar la internacionalización de la educación vocacional. «La colaboración con las PYME abrirá una sala de intercambio científica más amplia, enriquecerá las experiencias de aprendizaje de los estudiantes y fortalecerá la reputación internacional de las escuelas vocacionales sin inicio», dijo.

Se espera que esta cooperación estratégica fortalezca la posición de la escuela vocacional sin privación en el campo de la educación superior internacional, de acuerdo con la visión de la universidad de convertirse en una universidad de clase mundial.

Además, se espera que esta actividad de cooperación también se espera que pueda dar a luz la producción, el desarrollo del plan de estudios internacional, así como mejorar la calidad de los graduados para competir a nivel global. ella