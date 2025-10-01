La escuela básica de las personas en Jepara está equipada con el programa del Corán Tahfidz

JEPARA (Antara) – Los estudiantes de la Escuela de Pueblo Básico 1 Jepara, Java Central comenzaron a someterse a la introducción al entorno escolar (MPLS), mientras que el plan de estudios implementado era un plan de estudios independiente más el programa de memorización del Corán de acuerdo con la sabiduría local.

«Hay una memorización adicional para que los niños del Corán Tahfidz y la memorización no pierdan su memorización», dijo Jpara Witiaro Utomo en Jpara el miércoles.

Reveló que el programa escolar de las personas básicas no solo apunta a la calidad de la educación, sino también a un instrumento para romper la cadena de pobreza.

Mientras que MPLS Basic Public School 1 Jepara Regency se llevó a cabo en el Centro de Entrenamiento Job de Pecangaan (BLK) y comenzó el martes (30/09), así como una escuela de tareas básica en la ciudad de Jepara para el año escolar 2025/2026.

El regente de Witiasso enfatizó que el lanzamiento de las escuelas primarias de personas se convirtió en parte del programa nacional que se esperaba que ofreciera un futuro mejor para los niños indonesios, especialmente en Jepara.

«Esperemos que los estudiantes se sientan como en casa y se sientan como en casa, para que su educación pueda ir sin problemas en la escuela de estas personas básicas», dijo.

En total había 75 estudiantes que fueron aceptados, con detalles de 70 presentes el primer día, mientras que dos estudiantes aún se sometieron a circuncidad, un permiso de estudiantes y dos estudiantes estaban enfermos.

Los estudiantes de 6 a 11 años se dividen en tres grupos de estudio, a saber, Clase 1-2, Clase 3 y Clase 4-5. El plan de estudios utilizado todavía se refiere al plan de estudios nacional, pero se adapta a las circunstancias y necesidades de los estudiantes.

Las instalaciones proporcionadas a los estudiantes también recibieron aprecio. Los resultados de la verificación muestran que cada estudiante recibe equipos completos que van desde uniformes, camas, armarios especiales hasta necesidades personales, como la prevención del olor corporal.

Aunque la ubicación de la escuela está cerca de la carretera, ha recordado a los maestros que tengan más cuidado y no realicen actividades fuera del área de BLK para la seguridad de los estudiantes.

El deseo del presidente para que los niños puedan cambiar su destino, destino y vida familiar que nunca se ha pensado que las escuelas primarias de las personas básicas. Mientras que el gobierno de Jepara Regency está listo para apoyar completamente.

En el futuro, las escuelas primarias de personas también garantizan la sostenibilidad de la educación de sus estudiantes. También pueden continuar con un mayor nivel de educación.

El Director de la Escuela Popular Básica 1 Jepara Regency Asri Linda Listyaningrum explicó que el gobierno había elaborado la continuación de la educación.

«De las escuelas primarias de las personas pueden continuar hasta los niveles de la escuela secundaria, otras escuelas formales o incluso escuelas superiores si sus competencias son suficientes. Del mismo modo, en el nivel de la escuela secundaria, después de su graduación facilitada por PTN que trabajó para aquellos que desean ir a la universidad. Aunque para aquellos que desean trabajar, hay un programa de talento de ADN que dijo.