La distribución de los fertilizantes de urea en Kudus alcanza el 41.87 por ciento

KUDUS (Antara) – La distribución de los fertilizantes de urea en el regencia de Kudus, Java central, hasta el 31 de julio de 2025 alcanzó los 5,172.79 toneladas o aproximadamente el 49.26 por ciento de la asignación por un año de 10,500 toneladas.

«La asignación de fertilizantes de urea durante un año se asigna para cumplir con los requisitos de los agricultores en la regencia de Kudus que se extienden en nueve subdistritos», dijo el jefe de los cultivos alimentarios y la plantación de la Oficina de Agricultura y Alimentos por Kudus Agus Setiawan, en Kudus, el martes.

Dijo que de los nueve subdistritos, el distrito de mayor asignación fue recibida por el distrito de Undeaan con un área de plantación de 5.800 hectáreas que recibió 3.192 toneladas de fertilizantes de urea.

Según él, sin embargo, la tasa de absorción fue solo del 47.59 por ciento. Mientras que la mayor absorción en el distrito de Mejobo es 63.07 por ciento o 776.39 toneladas de 1,231 toneladas de asignación.

Mientras que la absorción más baja en el distrito de Gebog a partir de la asignación de 1.005 toneladas es de solo 282.73 toneladas o 28.13 por ciento.

Para el fertilizante del tipo NPK, la absorción fue de solo 46.09 por ciento o 5,069.39 toneladas de 11,000 toneladas de asignación. Mientras que el fertilizante orgánico con una asignación de 250 toneladas solo se absorbe en un 35.2 por ciento o 88 toneladas.

«Actualmente todavía va en la temporada de siembra (MT) III, pero en octubre o noviembre de 2025 el MT comencé a entrar, de modo que la demanda de fertilizantes es bastante alta», dijo.

Según él, la disponibilidad de fertilizantes subsidiados en la regencia de Kudus no tiene problemas, porque la asignación disponible satisface las necesidades de los agricultores.

Dijo sobre la asignación total de 21,750 toneladas, incluidas 10,500 toneladas de fertilizantes de urea, 11,000 toneladas de NPK Phonska y 250 toneladas orgánicas no estaban de acuerdo con el plan final de necesidades grupales (RDKK) 2025, pero la relación había alcanzado los 90.

Los agricultores no tienen que preocuparse, porque este año el gobierno satisface las necesidades de los fertilizantes subsidiados. En comparación con el año anterior, según él, el porcentaje de la primera tarea recibida este año fue mejor.

Experiencia previa, para satisfacer las necesidades de los agricultores en el viaje, el Ministerio de Agricultura generalmente presenta asignaciones de presupuesto adicionales para fertilizantes subsidiados.

Mientras que el área objetivo de las plantas de arroz en 2025 es de 26,000 hectáreas con un objetivo de producción de aproximadamente 156,000 toneladas de cosecha de arroz de arroz (GKP).

