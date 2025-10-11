La dirección de Blora SPPG lamenta que el vídeo de inspección viral haya causado revuelo

Semarang (ANTARA) – Los socios de la Fundación Todos los Niños de la Nación como propietarios de la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) de Blora Regency lamentan la difusión de un video que muestra los resultados de una inspección repentina (sidak) realizada por el Servicio Regional de Salud de Blora (Dinkesda) en la cocina de SPPG Sidomulyo, que se volvió viral en las redes sociales hace algún tiempo.

El propietario del SPPG SIdomulyo Jalal en Blora consideró el sábado que la distribución del vídeo era inapropiada porque podría dar lugar a malentendidos entre el público sobre las condiciones reales en el terreno.

«Estamos muy abiertos a las evaluaciones y aportes de la Oficina Regional de Salud. Sin embargo, lamentamos que durante la inspección haya aparecido un vídeo y haya circulado ampliamente sin un contexto claro. Esto tiene el potencial de crear una imagen negativa de nuestra institución y de los funcionarios que trabajan duro todos los días», dijo Jalal.

Según él, cualquier hallazgo en el campo debe resolverse internamente y discutirse juntos para mejorarlo, y no viralizarse inmediatamente.

Destacó que la fundación realizará mejoras inmediatas en la cocina bajo el foco de atención, incluida la mejora de la limpieza, la gestión de residuos y la gestión de la distribución de alimentos.

Jalal agregó que el objetivo principal del SPPG es brindar los mejores servicios de nutrición a las personas que se benefician del programa Alimentos Nutritivos Gratuitos (MBG).

«No estamos en contra de la crítica. De hecho, agradecemos la atención y supervisión del gobierno. Sin embargo, esperamos que el proceso de preparación se lleve a cabo de manera educativa y ética para mantener la confianza del público», añadió.

Anteriormente, un vídeo que mostraba el estado de la cocina del SPPG Sidomulyo en el distrito de Banjarejo durante una inspección realizada por funcionarios de la Oficina Regional de Salud de Blora y funcionarios del Centro de Salud Comunitario circuló ampliamente en varias plataformas de redes sociales.

En el vídeo se ven montones de comida y varias zonas de la cocina que se consideran menos limpias.

Anteriormente, el jefe de la Oficina Regional de Salud de Blora, Edi Widayat, explicó que la inspección forma parte de la Inspección de Salud Ambiental (IKL), que es una de las condiciones para la emisión de un Certificado de Elegibilidad de Higiene Sanitaria (SLHS).

«Esta actividad fue llevada a cabo por un equipo conjunto de la Oficina Regional de Salud y funcionarios locales del Centro de Salud Comunitario. En cuanto al video que circula, no sé quién lo tomó y lo distribuyó», dijo Edi.

“No estoy seguro de qué. Sopos, Cantar Sopo se volvió viral‘, añadió con el típico acento de Blora.

Mientras tanto, la coordinadora de SPPG Blora, Artika Diannita, confirmó que la cocina de SPPG Sidomulyo no cumplía con los estándares de saneamiento y gestión de alimentos.

Los resultados de la inspección encontraron una serie de infracciones, como el manejo de desechos líquidos sin el tratamiento adecuado, la acumulación de desechos y una distribución desordenada de la cocina que podría causar contaminación cruzada.

Además, se descubrió que los ingredientes alimentarios no se habían almacenado de acuerdo con los procedimientos, como que los ingredientes secos se colocaban en el suelo y los ingredientes congelados no se manejaban adecuadamente. Las rutas hacia y desde materias primas y cocidas no están separadas.

«Hemos emitido una fuerte advertencia a la dirección y hemos dado siete días para realizar reparaciones completas. Esta es una advertencia a todas las cocinas de SPPG para que no ignoren los aspectos de higiene y seguridad alimentaria», subrayó Artika.

También destacó el menú de alimentos que consideraba monótono y menos nutritivo, así como el hecho de que algunos empleados no contaban con los certificados de procesamiento de alimentos según las normas.

Artika solicitó a la Unidad de Implementación del Programa (SPPI) que sea más activa en el monitoreo de cada cocina del SPPG en su área para que incidentes similares no vuelvan a ocurrir.

Este caso es un impulso para que todas las partes, incluida la Oficina Regional de Salud, las fundaciones y los directores de cocina, fortalezcan la sinergia para mejorar la calidad de los servicios de nutrición en Blora Regency.

Con amplias mejoras y una buena comunicación interinstitucional, se espera que el programa de Alimentos Nutritivos Gratuitos (MBG) pueda ser más eficaz, higiénico y transparente para las comunidades beneficiarias.

