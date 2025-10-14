La delegación de la UMS visitó el Ministerio de Culto para discutir planes para el establecimiento del PPG PAI

Solo (ANTARA) – Una delegación de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) visitó la oficina del Ministerio de Religión en Yakarta el martes para discutir los planes para establecer el Programa de Estudios de Formación Docente Profesional (PPG) de Educación Religiosa Islámica (PAI) de la UMS.

La delegación de la UMS estuvo encabezada por el Vicerrector III de la UMS, Dr. Mutohharun Jinan, M.Ag., acompañado por el Decano de la Facultad de Religión Islámica (FAI), Dr. Mohamad Ali, S.Ag., M.Pd., el Vicedecano de la FAI, Dr. Istanto, S.Pd.I., M.Pd., así como representantes del Grupo de Trabajo para el Establecimiento del Estudio PAI PPG. Programa, Heriwanto, S.Pd.I., MPI

Al llegar a la oficina del Ministerio de Religión, el grupo de la UMS fue inmediatamente recibido por el Viceministro de Religión de la República de Indonesia, el padre Muhammad Syafi’i.

El vicerrector III de la UMS, Mutohharun Jinan, dijo que esta visita fue un paso estratégico para que la UMS garantice la preparación académica e institucional antes de abrir el programa de estudios PAI PPG de la UMS.

«Vinimos a consultar y recibir orientación directa del Viceministro de Religión. La UMS quiere garantizar que todo el proceso de establecimiento de este programa de estudios cumpla con las regulaciones y esté en línea con la visión de fortalecer la educación islámica en Indonesia», dijo el Vicecanciller III de la UMS.

Dijo que la UMS aspira a convertirse en uno de los centros de excelencia en el desarrollo de futuros maestros de educación religiosa que sean profesionales y de carácter moderado. Dijo que ambas partes acordaron continuar estableciendo comunicación y cooperación continuas en el desarrollo de la educación islámica en Indonesia.

En su discurso, el viceministro de Religión, el padre Muhammad Syafi’i, apreció las medidas proactivas adoptadas por la UMS para fortalecer la contribución de las universidades islámicas al desarrollo de la formación profesional docente en Indonesia.

«Apreciamos enormemente la iniciativa de la UMS, que sigue comprometida con la promoción de la calidad de la educación islámica. El establecimiento del programa de estudios PPG PAI no sólo apoya el aumento de la competencia de los profesores religiosos, sino que también es parte del fortalecimiento de la calidad de la educación nacional en su conjunto», dijo.

El Viceministro de Religión Romo enfatizó que el Ministerio de Religión continuará brindando espacios de diálogo y cooperación con universidades comprometidas con mostrar la innovación en la educación y desarrollar el personal docente.