La cuota de registro en UMS está casi llena

SOLO (Antara) – La Universidad de Surakarta (UMS) de Muhammadiyah anunció que la cuota estaba casi llena de nuevos registrantes estudiantiles para haber alcanzado a más de 28,000 personas hasta la fecha.

Jefe de la Oficina de Administración Académica de UMS (BAA), Dr. Triyono, M.Sc., en Solo, Central Java, dijo que, del número de nuevos registrantes estudiantiles, 28,481 personas, 7,993 de ellos estaban registrados oficialmente.

Dijo que la cifra había experimentado un aumento significativo en comparación con el año anterior.

«Si el año pasado, desde el 16 de agosto, 26,979, este año, esto habría logrado 28,481 registrantes. Esto significa que hubo un aumento en la confianza pública en UMS», dijo.

La propia UMS todavía abre la inscripción de un nuevo estudiante hasta el 30 de agosto de 2025. Del total de programas de estudio disponibles, casi el 90 por ciento de la cuota se cumple. Sin embargo, todavía hay diferentes asientos en el programa de estudio de la Facultad de Educación y Educación (FKIP), a excepción de la educación física y el PGSD que ya están llenos.

«La posibilidad aún está abierta, pero con un comentario de que la cifra que pasa ya es bastante alta. Los estudiantes potenciales pueden adaptarse a los programas de estudio que aún son posibles para estar ocupados», dijo.

Además del programa de no braduado, UMS también registró un alto entusiasmo en el nivel postdoctoral. Para los programas de doctorado hay 239 registrantes, han pasado 111 y 43 han sido registrados. Mientras que 721 registrantes estaban registrados en el programa Masters, 299 fueron declarados aceptados y 233 se habían registrado.

Si se combina, el número de nuevos estudiantes de UMS del año académico 2024/2025 ha superado a 8,000 personas.

UMS también trabaja con varias partes para apoyar a los futuros estudiantes, uno de los cuales es un foro geográfico que ofrece ferias comerciales en forma de descuentos de fondos de desarrollo del 50 por ciento para programas de estudio para el sistema de información geográfica. Este programa está lleno en el esquema de becas de independencia dirigido a nuevos estudiantes.

Además, Triyono enfatizó que UMS está comprometido a ofrecer oportunidades a los mejores hijos e hijas de la nación.

«Aunque la cifra aprobatoria ya es alta, todavía ofrecemos oportunidades para los estudiantes que tienen el mejor potencial. En el futuro, para el año académico 2026/2027, el registro se abrirá antes, a saber, a partir de noviembre», dijo.