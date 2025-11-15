La cuenca de Juwana es crítica y debe ser restaurada de inmediato.

Kudus (ANTARA) – La cuenca del río Juwana (DAS) debe ser restaurada de inmediato, ya que es una prioridad nacional ya que su condición es crítica y juega un papel estratégico para la vida de la gente de Kudus, Pati y sus alrededores, dijo el presidente del Foro Regional de Cuencas de Muria, Hendy Hendro.

«La cuenca de Juwana, que tiene 35,78 kilómetros de largo, está efectivamente normalizando el río, pero aún no se ha completado. Tanto en la zona aguas abajo del estuario como en la zona central, se está llevando a cabo el dragado y la ampliación del cuerpo del río, mientras que en la parte aguas arriba se están llevando a cabo construcciones civiles, de ingeniería y vegetales», dijo el sábado en Kudus, Java Central.

Espera que si la recuperación se lleva a cabo lo más rápido posible, su papel estratégico pueda ser óptimo, incluido el de ser el principal proveedor de recursos hídricos para los sectores agrícola e industrial.

Aparte de eso, desempeña un papel importante en las actividades sociales, económicas y culturales de la comunidad, mantiene la sostenibilidad de las funciones ecológicas y es la clave para controlar las inundaciones en las regencias de Kudus y Pati.

La cuenca del río Juwana es una de las 108 cuencas fluviales de prioridad nacional y una de las 17 cuencas fluviales de Java Central cuyo estado debe restablecerse de inmediato. Además, también se pueden prevenir las inundaciones, que a menudo se producen en varias cuencas fluviales.

Para fomentar la aceleración de la recuperación, el Foro Regional de Cuencas Hidrográficas de Muria, en colaboración con el Centro de Gestión de Cuencas Hidrográficas del Río Pemali Jratun (BPDAS) y la Facultad de Agricultura de la Universidad Muria Kudus (UMK), celebraron un debate grupal titulado «Construyendo sinergia en los esfuerzos para restaurar la cuenca del río Juwana de manera integrada y sostenible».

La actividad, que se llevó a cabo en UMK, contó con oradores de BBWS Pemali Juwana, la Subdivisión del Servicio Forestal de la Región II y el Foro de Cuencas de la Región de Muria.

La discusión tiene como objetivo discutir el Plan de Acción de Restauración de la Cuenca del Río Juwana desde diferentes ángulos, incluyendo un enfoque de ingeniería civil (Ministerio de PU-PR), un enfoque vegetativo (Ministerio de Medio Ambiente y Bosques), un enfoque socioeconómico-cultural y empoderamiento comunitario (Foro Regional de Cuencas del Muria).

En el evento participaron elementos de la pentahélice, a saber, gobiernos, académicos, empresas, organizaciones y comunidades no gubernamentales, así como representantes comunitarios de las zonas aguas arriba, media y aguas abajo de la cuenca del río Juwana.

«Somos conscientes de que la restauración de cuencas no puede ser realizada por una sola parte. Requiere cooperación, sinergia, integración y sincronización de todas las partes interesadas», afirmó.

Espera que la discusión sea un primer paso concreto para fortalecer la cooperación intersectorial, acelerar el programa de restauración de la cuenca del río Juwana y promover esfuerzos conjuntos para que la cuenca del río Juwana pueda volver a convertirse en una cuenca saludable, productiva y sostenible.

«La esperanza es que a través de la cooperación de todas las partes, podamos lograr el bienestar de la comunidad desde aguas arriba hasta aguas abajo, preservando al mismo tiempo el medio ambiente para las generaciones futuras», dijo.