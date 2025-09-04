La cooperativa de la aldea roja y blanca en Kudus comienza a la membresía Galang

KUDUS (Antara) – Una serie de cooperativas de la aldea roja y blanca (Kopdes) en Kudus Regency, Java Central, comenzaron a aumentar la membresía de la comunidad y la ayuda civil estatal (ASN) que fue instruida por el jefe regional para apoyar a los Kopdes rojos y blancos.

El presidente de la cooperativa de la aldea de Kudus Kudus, Lilik Nesti Widiasuryani en Kudus, reconoció el jueves que ya había 50 membresía de cooperación, incluidos varios ASN y todavía dominados por las comunidades de las aldeas.

«Todavía estamos tratando de atraer porque el objetivo es de unas 200 personas hasta finales de diciembre de 2025, incluido ASN porque hay bastantes ASN en la aldea», dijo.

Aunque hay bastantes miembros, dijo, su partido aún lleva a cabo diferentes pasos de refuerzo, uno de los cuales es el fortalecimiento institucional del concepto de los principales para la comunidad.

Estaba agradecido de que la comprensión de los encabezados rojos y blancos comenzara a aumentar, de modo que luego pisaría el establecimiento de una empresa, uno de los cuales era el caso de comprar y vender las necesidades básicas de la comunidad.

«Según el aporte de los miembros, las compañías que están altamente exigidas por puntos de venta que ofrecen diferentes necesidades básicas de la comunidad», dijo.

Con respecto al capital comercial de los fondos de la aldea, dijo, hasta ahora el gobierno de la aldea todavía está esperando las instrucciones del gobierno, incluidas las pautas técnicas operativas.

Jefe de la Comunidad de la Oficina de Empoderamiento (PMD) (PMD) de Kudus Regency Famny Dwi Arfana confirmó que hasta ahora todavía estaba esperando las pautas técnicas operativas de Kopdes rojo y blanco del gobierno central.

«Es por eso que hasta ahora el tipo de compañía de una cooperativa que se ha formado no se ha decidido, a pesar de que ha habido un mapeo de cada uno de los gerentes cooperativos en sus respectivas aldeas», dijo.

También alentó a ASN a convertirse en miembro de la cooperativa en su aldea, además de atraer a la comunidad local porque su membresía estaba abierta.

Actualmente hay 123 (cooperativas de la aldea roja y blanca) y nueve cooperativas de Kelurahan roja y blanca (Kopel) son entidades legales. Sin embargo, la siguiente fase sigue esperando las instrucciones operativas oficiales del gobierno.

«El siguiente proceso sigue esperando las instrucciones operativas. Lo más importante es actualmente deliberaciones entre los miembros de KDMP para determinar los posibles esfuerzos que la comunidad puede usarse en el futuro», dijo.

Con la certeza de las pautas operativas más adelante, se espera que las cooperativas puedan abrir nuevas oportunidades comerciales de acuerdo con las necesidades de la comunidad y apoyar la economía de la aldea.

La regencia de Kudus en sí consiste en 123 aldeas y nueve pueblos repartidos en nueve subdistritos en la regencia de Kudus.

Lea también: Brebes preparó a PPPK preparado en la cooperativa Red and White Village