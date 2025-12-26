La cooperación entre el ayuntamiento y la policía constituye la base de una gobernanza responsable

Magelang (ANTARA) – El gobierno de la ciudad de Magelang está trabajando con la policía de la ciudad de Magelang para construir una base para una gobernanza responsable y con el objetivo de prevenir riesgos legales.

El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, en un comunicado de prensa recibido en Magelang el viernes de la sección Prokompim del gobierno de la ciudad de Magelang, dijo que esta sinergia era un intento de garantizar que el desarrollo y los servicios públicos se desarrollaran pacíficamente, sin la sombra de problemas legales en el futuro.

«Esta cooperación es la base para fortalecer el sistema de prevención, orientación y supervisión. Queremos garantizar que la aplicación de la ley sea el último paso que se lleve a cabo de manera profesional y proporcionada», afirmó.

Dijo esto durante la firma de un Memorando de Entendimiento y Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la ciudad de Magelang y la Policía de la ciudad de Magelang en el Atria Grand Ballroom, Ciudad de Magelang, el miércoles (24/12), a la que asistió el Vicealcalde Sri Harso, junto con varios jefes de OPD relacionados y funcionarios de la Policía de la ciudad de Magelang, entre otros.

Dijo que los desafíos actuales para el gobierno se están volviendo cada vez más complejos con regulaciones dinámicas.

Los errores de procedimiento, dijo, a menudo no surgen de malas intenciones, sino más bien de un sistema de tutoría débil.

Por lo tanto, ordenó a todos los niveles de la OPD que no dudaran en colaborar con la policía en una etapa temprana.

«Es mejor para nosotros igualar las percepciones desde el principio que tener que dar explicaciones entre bastidores», afirmó.

Explicó que el objetivo final de todos estos esfuerzos era aumentar la calidad de los servicios públicos y mantener la confianza pública.

«El público tal vez no lea este documento, pero debería sentir su impacto directamente», dijo.

La jefa de policía de la ciudad de Magelang, Anita Indah Setyaningrum, afirmó que apoya el programa del gobierno de la ciudad de Magelang, especialmente en las áreas de protección y servicios comunitarios humanísticos.

Dijo que el papel de enlace técnico entre agencias era importante para que el intercambio de datos e información se llevara a cabo de manera rápida y precisa.

“Este texto de cooperación es un instrumento estratégico para crear seguridad jurídica y transparencia para que cualquier programa de desarrollo pueda implementarse de manera efectiva y responsable”, afirmó.

En total, hay trece áreas de cooperación acordadas, que incluyen aumentar la capacidad de los recursos humanos, prevenir y erradicar la extorsión, brindar asesoramiento legal y monitorear los bienes subsidiados.

Además, proteger a mujeres y niños, mantener la seguridad y el orden público, mejorar la calidad de la atención sanitaria y educativa, organizar y controlar el tráfico y los controles administrativos en la selección de los futuros miembros de la Policía Nacional.

El alcance del desarrollo, la supervisión y la aplicación de la ley, la prevención de delitos penales y la salvaguardia del desarrollo y los servicios comunitarios se han realizado mediante un acuerdo de cooperación entre la Inspección de la ciudad de Magelang y la Policía de la ciudad de Magelang.