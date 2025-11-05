La construcción de la Santa Biblioteca ha alcanzado el 76 por ciento

Kudus (ANTARA) – El proyecto de construcción del edificio de la biblioteca Kudus Regency, Java Central, alcanzó un avance del 76 por ciento a principios de noviembre de 2025, o en línea con el objetivo semanal, para completar el trabajo antes de mediados de diciembre de 2025.

«La finalización de los trabajos se realiza de acuerdo con el cronograma semanal. Esta semana estimamos que la finalización de los trabajos puede alcanzar el 80 por ciento», dijo el miércoles el ejecutivo de construcción de CV Mawar Merah Andi Raih en Kudus.

Con respecto a la instalación incorrecta de baldosas de granito en el Edificio A, que también fue descubierta por Kudus Regent Sam’ani Intakoris durante la inspección, Andi dijo que tomó medidas inmediatas desmantelándolas y reinstalándolas con un trabajo más completo y ordenado.

También planea agregar trabajo para que el trabajo pueda completarse antes, es decir, a principios de diciembre de 2025.

Según el monitoreo de campo, el total de 94 piezas de granito visibles como resultado de la demolición fue 94 piezas. La superficie construida del edificio A asciende ahora a 12×21 metros cuadrados.

Mientras tanto, el miércoles, el regente de Kudus Sam’ani Intakoris, mientras realizaba una inspección sorpresa (sidak) de la construcción del edificio de la biblioteca regional en el complejo Balai Jagong Kudus, pidió atención, especialmente para colocar las baldosas de manera más ordenada y completa.

También solicitó la demolición de varias hileras de pisos de granito cuya instalación se consideró menos precisa.

«También esperamos que el trabajo pueda completarse antes de la fecha límite de implementación, que es mediados de diciembre de 2025», dijo.

El proyecto de construcción de la biblioteca con un valor de subasta de 8.430 millones de IDR, con fuentes presupuestarias del Fondo de Asignación Especial (DAK) de la Biblioteca Nacional, se llevó a cabo durante 172 días calendario con un objetivo de finalización para mediados de diciembre de 2025.

Se espera que este proyecto no sólo mejore los servicios de alfabetización, sino que también proporcione un espacio representativo y cómodo y un motivo de orgullo para la comunidad Kudus.

Antes de que comenzara la construcción, el gobierno de Kudus Regency también asignó 900 millones de IDR para el vertido de tierras en 2024.

El edificio de la biblioteca, que se construirá en un terreno de 1,3 hectáreas en el complejo Balai Jagong Kudus, contará con todas las instalaciones. Desde salas de lectura, salas multimedia, salas de debate, salas de arte, amplios estacionamientos hasta espacios verdes abiertos.

Lea también: El gobierno de Kudus Regency lanza el movimiento de ahorro SE para estudiantes