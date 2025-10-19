La comunidad Pajero Solo Raya estuvo activa en movimientos sociales hasta los ocho años.

Solo (ANTARA) – La comunidad Pajero Solo Raya, Pajero Sport Club (PSC), está constantemente activa en movimientos sociales hasta los 8 años en 2025.

El presidente del PSC Solo Raya Agus Vio dijo el sábado al margen de las actividades del aniversario del PSC en Solo, Java Central, que la comunidad se formó de tal manera que las actividades de sus miembros pudieran coordinarse.

«La esperanza es que los miembros puedan compartir los beneficios con la comunidad», dijo.

Dijo que varias actividades de servicios sociales se han dividido en dos programas, a saber, PSC Cares y PSC Sharing.

«En el PSC Cares nos organizamos en la distribución de ayudas cuando ocurre una catástrofe. Mientras tanto, el PSC comparte su agenda cada mes, uno de los cuales es para los huérfanos», afirmó.

Esta vez, en su octavo aniversario, la comunidad se asoció con PMI para organizar una actividad de donación de sangre a la que asistieron sus miembros.

“También hemos distribuido ayuda a orfanatos y orfanatos en la aldea de Dibal, distrito de Ngemlak, Boyolali”, dijo.

Como plato fuerte del evento, la fiesta contó con un evento de animación musical abierto al público en general. Varios artistas que actuaron en el evento fueron Setia Band, Kangen Band y Tri Suaka.

«Celebramos el evento en De Tjolomadoe. Todos nuestros miembros participaron en la organización de este evento», dijo.