La Comisión para la Erradicación de la Corrupción investiga al director general de PT Primex como testigo en el caso empresarial RI-Japón

Yakarta (ANTARA) – La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) está interrogando al director general de PT Prima Sarana Ekspres (Primex), Rusnaldi Abu Bakar (RAB), como testigo en un caso de presunta corrupción en la gestión de inversiones de capital y préstamos a largo plazo en una empresa conjunta entre Indonesia y Japón, concretamente PPT Energy Trading Co., Ltd (PPT ET) en 2015-2022.

“La investigación tuvo lugar en el Edificio Rojo y Blanco del KPK en nombre de RAB como director general de PT Primex”, dijo el jueves el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, confirmado por ANTARA desde Yakarta.

Además, KPK escuchó a otros dos testigos, a saber, MFB como Gerente de Asuntos Generales de JOB PT Pertamina (Persero) Medco E&P Tomori en 2013-2017 y HS como parte privada.

Según los datos de KPK, Rusnaldi Abu llegó a las 09.28 WIB, mientras que MFB llegó a las 09.25 WIB y HS a las 09.49 WIB.

Anteriormente, el 30 de julio de 2025, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción anunció que había comenzado a investigar un caso en PPT ET relacionado con PT Pertamina (Persero).

En la investigación de este caso, KPK impidió que tres personas viajaran al extranjero, a saber, MH de PPT ET, así como MZ y OA como particulares.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción también anunció que había nombrado a un sospechoso en el caso, pero aún no podía revelar su identidad al público.

Aparte de eso, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción dijo que el caso estaba relacionado con presunta corrupción en la adquisición de gas natural licuado en Pertamina en 2011-2021.

La página PPT de ET revela que Pertamina posee el 50 por ciento de las acciones de la empresa conjunta RI-Japón.

Además de Pertamina, sus accionistas son 13 empresas en Japón, a saber, Toyota Motor Corporation, ENEOS Corporation, Chubu Electric Power, The Kansai Electric Power, INPEX Corporation, Cosmo Oil, Tokyo Electric Power Company Holdings, Idemitsu Kosan, Japan Petroleum Exploration of JAPEX, Tokyo Gas, Kashima Oil, Kyushu Electric Power y Nippon Steel Engineering.

