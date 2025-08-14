La Comisión Nacional del Código de Policía de Ética rechaza las apelaciones con respecto al despido de Aipda Robig

SEMARANG (Antara) – El Código de Ética del Código de Ética rechazó la apelación de la decisión de la cobertura de despido (PTDH) presentada por Semarang Polrestabes – Miembros Aipda Robig Zaenudin, condenados por la tienda de tiro que mató a los estudiantes de Smkn 4 Semarang.

Jefe de las Relaciones Públicas de la Policía Regional Central de Java, Kombes Pol. Artanto en Semarang dijo el jueves que la decisión fue el resultado de la audiencia del comité de apelaciones hoy.

Según él, la decisión de la audiencia se enviará a la agencia de recursos humanos para tomar un borrador de decisión que será firmada por el Jefe Central de Java.

Dijo que la consideración del rechazo de la apelación incluía una decisión judicial que declaraba que Aipda Robig había sido culpable.

«La ley en cuestión ha dañado la imagen de la Policía Nacional», dijo.

Anteriormente, el Tribunal de Distrito de Semarang condenó 15 años de prisión por Aipda Robig Zaenudin, en el caso del tiroteo que los estudiantes de SMKN 4 Semarang mataron con las iniciales.

Además de la penalización de la compañía, el sospechoso también fue sentenciado a una multa de RP. 200 millones que, si no se pagan, serían reemplazados por un encarcelamiento por 1 mes.

El sospechoso fue declarado culpable de romper el artículo 80 párrafo (3) y (1) de la ley número 35 de 2014 con respecto a la protección infantil.

El acusado Robig resultó haber cometido violencia contra los niños que causaron la muerte y las lesiones.

Leer también: Tribunal de Distrito Semarang