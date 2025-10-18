La Comisión III de Regencia de Tegal revisó el PT Mitra Sentra Manunggal, que supuestamente violó las reglas

Slawi (ANTARA) – La Comisión III del DPRD de Tegal Regency y el Servicio Ambiental de Tegal Regency realizaron una visita de trabajo a PT Mitra Sentra Manunggal, una empresa de ladrillos ligeros en la aldea de Marga Ayu, distrito de Margasari, el jueves (16/10).

Esta visita siguió a las quejas y preocupaciones de los aldeanos locales en el distrito de Margasari que circularon a través de las redes sociales y cartas dirigidas al Servicio Ambiental de Tegal Regency.

El presidente de la Comisión III del DPRD de Tegal Regency, Umi Azkiyani, dijo que la empresa acogió con agrado su visita a todos los miembros de la comisión y que también tuvo la oportunidad de inspeccionar el proceso de producción directamente en la fábrica.

“Nos invitaron directamente a ver el proceso de producción, desde el proceso de mezcla hasta el proceso de impresión”, dijo Umi Azkiyani.

Este político del Partido Despertar Nacional (PKB) reveló que su partido conoció de primera mano las preocupaciones y quejas de los residentes locales, tanto por la contaminación del aire como por el ruido provocado por los sonidos de producción.

“Le hemos dado instrucciones a HRD para que se lo traslade al dueño para que resuelva lo que se quejan los vecinos y siga produciendo sin dañar el medio ambiente”, afirmó.

La empresa, que sólo existe y opera desde hace unos seis meses, todavía tiene documentos que completar, en particular los relacionados con la Carta de Elegibilidad Operacional (SLO) para Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (IPAL) y los SLO de Control de Emisiones. Esto salió a la luz después de que la Comisión III y DLH mantuvieran conversaciones con la dirección.

También reveló que, según la inspección, la empresa de especias había violado muchas regulaciones existentes que debían implementarse pero que no se habían implementado hasta ahora.

«Aún no está terminado. Actualmente estamos completando los expedientes administrativos. La empresa está dispuesta a aceptar sanciones administrativas», dijo Umi.

Umi espera que esta visita de trabajo pueda ser de corrección para la empresa y útil para la comunidad.

Además, el jefe del Departamento de Medio Ambiente, Edi Sucipto, cuando se confirmó que había acompañado a la Comisión III del DPRD Tegal Regency a visitar la empresa de especias en Margasari, también confirmó que había habido quejas de los residentes sobre la existencia de la empresa de ladrillos blancos.

Reveló que los residentes exigen que las empresas minimicen las perturbaciones ambientales, en particular la contaminación del aire y el ruido de las actividades comerciales, y que den prioridad a las materias primas locales en las actividades de producción.

En términos de materias primas, la empresa ha dejado claro que ha utilizado materias primas locales, pero para mantener la calidad y las limitaciones de las máquinas, no se abastece de todo.

«Esto todavía no puede ser una conclusión, después del accidente nuestro equipo de Dalwas todavía está realizando pruebas estándar de emisiones y ruido», dijo Edi.

Edi también reveló que PT Mitra Sentra Manunggal ya tiene documentos ambientales en forma de AMDAL como requisito previo para emitir un Decreto de Viabilidad Ambiental (SKKLH) o aprobación ambiental.

“La aprobación ambiental SKKLH o PT Mitra Sentra Manunggal se emitió el 4 de febrero de 2025. La compañía también tiene una aprobación técnica para cumplir con los estándares de calidad de las aguas residuales, que se emitió el 7 de agosto de 2024, y una aprobación técnica para cumplir con los estándares de calidad de las emisiones, que se emitió el 6 de agosto de 2025”, dijo.

Edi confirmó que Mitra Sentra Manunggal aún no cuenta con un certificado de idoneidad operativa (SLO) para plantas de tratamiento de aguas residuales (IPAL) y SLO de control de emisiones.

«No se puede concluir más tarde. Si este será nuestro expediente se registrará en el acta. Si hay una violación, el proceso de sanción será gradual, desde una advertencia o amonestación hasta la etapa de revocación de la licencia comercial. En cuanto a las sanciones, aún es necesario realizar una investigación legal para determinar el tipo de violación con respecto a las disposiciones de las normas y reglamentos que han sido violados», dijo Edi con firmeza.