La Comisión II del DPRD de Tegal Regency visitó la industria y recordó a los trabajadores su bienestar

Slawi (ANTARA) – La Comisión II del DPRD de Tegal Regency, responsable de los asuntos económicos y financieros, realizó una visita de trabajo (kunker) a PT LEEA Footwear en el distrito de Balapulang y a PT Winner en el distrito de Margasari, Tegal Regency.

Esta visita es parte de la función de supervisión del DPRD sobre los sectores industrial y laboral en el área de Tegal Regency.

Durante su visita, el presidente de la Comisión II del DPRD Tegal Regency, Muhammad Alfian Adipradana, destacó la importancia de prestar atención al bienestar de los empleados de estas empresas.

«Queremos garantizar que los trabajadores obtengan sus derechos de la manera correcta, empezando por los salarios, las horas de trabajo, la seguridad social y condiciones de trabajo seguras y saludables», subrayó Alfian.

También enfatizó que la empresa mantiene una buena comunicación con los empleados y también cumple con la normativa laboral aplicable como parte de la responsabilidad social empresarial (RSE).

Para su información, la Comisión II del DPRD de Tegal Regency tiene un alcance de trabajo en áreas como licencias, cooperativas, trabajo, empresas regionales (BUMD), comercio, industria y también transporte.

El presidente de la Comisión II del DPRD de Tegal Regency, Muhammad Alfian Adipradana, pareció estar presente en la visita de trabajo del miércoles (15/10), acompañado por el vicepresidente Arif Budiono, Munif y Ahmad Saiful Bahri y el equipo de la Oficina de Mano de Obra de Tegal Regency.

El presidente de la Comisión II, Alfian, espera que esta visita de trabajo pueda ser el primer paso para crear sinergias entre los actores legislativos de la comunidad empresarial y la fuerza laboral, con el fin de crear un ambiente de trabajo saludable y productivo en Tegal Regency.

Además, Alfian también explicó que la cuestión del salario mínimo de los trabajadores sigue siendo la más importante, por lo que su partido como Comisión II seguirá esforzándose por mejorar el bienestar de los trabajadores hasta el momento.

«Aunque la cuestión del aumento del tamaño de la UMK sigue siendo un obstáculo, seguiremos compartiéndolo con todas las partes», explicó Alfian.

Mientras tanto, el jefe del Departamento de Mano de Obra de Tegal Regency, Agus Masani, destacó que a partir de los aportes y quejas de varias empresas se puede concluir que la comunidad necesita capacitación para apoyar el desarrollo industrial.

Según él, mejorar la calidad de los recursos humanos es una prioridad absoluta, aunque el gobierno ha intentado crear sinergias con las empresas para que los inversores no tengan dificultades para encontrar empleados.

Lo mismo también dejó claro el Desarrollo de Recursos Humanos (HRD) de PT WinnersAnto en el Área Industrial del Distrito de Margasari, que uno de los obstáculos era una fuerza laboral que ya tenía las habilidades.

«La superficie terrestre de PT Winner ha alcanzado las 30 hectáreas y necesitamos más de 6.000 trabajadores, pero hasta ahora no hemos tenido suficientes porque muchos candidatos no tienen las habilidades», dijo.

Por esta razón, Anto pidió al gobierno de Tegal Regency que se centre más en brindar capacitación a la comunidad para que la existencia de las fábricas, la mayoría de las cuales están en el sector de la confección, pueda ser respaldada por personal de alta calidad.