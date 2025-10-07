La comisaría de Batang proporciona ayuda psicológica a seis víctimas de acoso

BATANG (Antara) – La policía de Batang Resort, Java central, aseguró que brindará asistencia psicológica y reparación de heridas internas (curación de traumas) a seis hijos de las presuntas víctimas del acoso perpetrado por un empleado de la empresa con las iniciales (47).

El jefe de policía de AKBP Batang, Edi Rahmat Mulyana en Batang, dijo el martes que el caso de acoso cometido por THS se llevaría a cabo entre 2022 y 2025.

«Desde 2022, hasta que finalmente las víctimas denunciaron este año. Algunas víctimas fueron acosadas en 2022, hubo 2023, 2024 y 2025. Luego el caso fue expuesto después de que hubo el coraje de una víctima que denunció a la policía», dijo.

Además, dijo, hubo testigos que vieron a través del cristal las acciones de los perpetradores sobre la víctima.

«Así que hubo un testigo que vio la acción del sospechoso detrás del cristal que resultaba invisible desde la escena», dijo.

Él, que estuvo acompañado por la jefa de la Unidad de Servicios para Mujeres y Niños de IPDA, Maulidya Nur Maharanti, dijo que su partido continuó brindando asistencia médica y psicológica a las víctimas en este momento.

Al inicio del caso, dijo, solo existía un informe de uno de los padres de las víctimas.

A partir del informe, la policía investigó el caso y resultó que había otras víctimas con una edad promedio menor a 10 años.

Dijo que el modo realizado por el sospechoso mostraba el espectáculo en el vídeo o el juego en su tableta con la condición de que debía sentarse en el regazo del perpetrador.

«Fue entonces cuando los perpetradores realizaron actos obscenos como tocar la parte sensible de bajar la ropa interior. Por sus acciones, estos estarán sujetos al artículo 82 de la Ley de Protección Infantil en la ley número 17 de 2016 con una amenaza penal máxima de 15 años de prisión», dijo.