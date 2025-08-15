La colaboración del gobierno de la ciudad de Madiun y las características típicas locales

Solo (Antara) – La colaboración de la investigación realizada por el gobierno de la ciudad de Surakarta y el equipo de investigación del Programa de Estudio de Diseño de Moda Batik Facultad de Bellas Artes y Diseño (FSRD) del Instituto de Arte Indonesio de Surakarta (ISI Solo) trajo motivos Batik a las características locales.

La decana de FSRD ISI, la Dra. Ana Rosmiati en Solo, Java Central, dijo el viernes que la iniciativa de cooperación era explorar y modernizar el patrimonio cultural local de alta calidad al hacer de Madiun City la fuente más importante de inspiración en el desarrollo de motivos contemporáneos de Batik.

Esta investigación de cooperación funciona junto con la oficina de comercio de la ciudad de Madiun y quiere hacer diseños de batik que aumenten la identidad local y que sean relevantes para el mercado moderno.

Esta investigación fue iniciada y realizada por seis maestros de la Facultad de Bellas Artes y Diseño por ISI Surakarta en el proceso de investigación y desarrollo del diseño de motivos Batik basados en la identidad de la ciudad de Madiun.

En su implementación, dijo, esta actividad se refería a varios estudiantes como parte de los equipos de apoyo que han contribuido a los procesos de observación, documentación y diseño.

In addition to Ana, another teacher who is involved in the activity, namely Dr. Dhian Lestari Hastuti, S.Sn., M.Sn., Dr. To Sudarwanto, S.Sn., M.Sn., Agung Cahyana, St., M.eng., Danang Priyanto, S.tr.Sn., M.Sn., Danissa Dyah Oktaviani, S.Sn., M.Sn. Mientras que el equipo estudiantil, a saber, Jagaddhita Putro Asmoro, Saifudin Aulya Akhsan, Jihan Hanifah y Dela Pita Sari Sari.

Esta investigación se realizó en el período del 10 de abril-juli 2025 a través de una serie de fases que incluyen observaciones de campo, análisis de datos, formulación de conceptos de diseño, para preparar motivos contemporáneos de batik basados en la identidad local de la ciudad de Madiun.

«El enfoque más importante de la investigación está en la transformación de los elementos icónicos de la ciudad en un motivo de Batik que es de valor estético y alto-económico», dijo.

Dijo que el equipo de investigación hizo una observación de campo durante tres meses en varios lugares estratégicos en la ciudad de Madiun. El método de investigación incluye documentación de arquitectura visual e íconos de la ciudad, análisis de materiales textiles locales, así como mapeo de valores culturales en el objeto de la investigación.

Los nueve lugares más importantes que se convirtieron en el punto de observación en este estudio fueron Rojoagung Sugar Factory, Pecel Yu Gembrot, Bosbow Building, Office de gobernador de Java Oriental, Jalan Pahlawan, Bakorwil Building Madiun City, Torre de Agua, Gran Mosque Antiguo Parque, Mosque Kuncen Ancient Ancient Ancient Ancient Ancient.

«El proceso creativo se lleva a cabo a través de una serie de discusiones y talleres internos para formular un mapa de patrones básico que se ha adaptado de elementos arquitectónicos, composición de color que representa el carácter de Madiun, de modo que se simplifican sin perder el significado original, así como para probar diferentes técnicas de coloración natural», dijo.

Mientras tanto, no menos de siete diseño están trabajando con el título Muncar Byaring Karta I, Muncar Gyaring Karta II, Parang Padma Miguna, Pincuk Hanguwati, Sepur Jentrek, Kutho Mustikaning y Punjing Bawono fueron introducidos oficialmente como parte del desarrollo del arte cultural local. Estos siete diseños se procesarán en motivos de batik estéticos altos y se usan en productos de moda listos y listos.

El lanzamiento oficial del motivo Batik de este estudio se realizó el 4 de julio de 2025 en la serie de artesanías Latra Madiun Raya y Halal Food Expo 2025 organizada por el Consejo Nacional de Artesanía (Dekranas) de Madiun City en Sun City Mall.

El evento fue asistido y abierto directamente por el alcalde de Madiun Dr. Maidi, quien también introdujo a Batik de cooperación entre el gobierno de la ciudad de Madiun y el FSRD en solitario de ISI.

«Este batik fue diseñado para representar la identidad típica de la ciudad de Madiun y se espera que sea un nuevo símbolo del orgullo de la región», dijo.

Espera que el proyecto de investigación no solo se detenga en el prototipo del trabajo, sino que también pueda ser producido por la industria local de batik para mejorar la economía creativa de la ciudad de Madiun.

Se espera que la cooperación entre académicos y autoridades locales se convierta en un modelo del desarrollo de productos de sabiduría local sostenibles, mientras que la marca de la ciudad de Madiun se fortalece como uno de los destinos turísticos basados en la creatividad en Java Oriental.