La cocina SPPG del Departamento de Policía de Blora atiende a miles de beneficiarios del programa MBG

Semarang (ANTARA) – La cocina de la Unidad de Servicio Gratuito de Cumplimiento de Alimentos Nutritivos (SPPG) del Departamento de Policía de Blora, Java Central, atiende a 2.515 beneficiarios de diferentes niveles educativos.

El jefe del SPPG de la policía de Blora, Denny Daniswara, en Blora, reveló el martes que la cocina, que fue inaugurada oficialmente el viernes (10/10), está ubicada en el complejo de la jefatura de policía de Blora y ha distribuido alimentos a 28 escuelas de la zona.

«Estamos operando desde el viernes pasado y estamos apuntando a 28 escuelas desde los niveles PAUD, TK hasta SMK. Hay un total de 2.515 beneficiarios», dijo.

Denny dijo que del total de beneficiarios, cada día se preparan alrededor de 1.400 porciones grandes y 1.100 porciones pequeñas.

«Durante el primer período, este programa durará dos semanas. Sin embargo, es posible que el número de beneficiarios aumente en el período siguiente», afirma.

En las actividades, continuó, participan aproximadamente cincuenta voluntarios de la cocina policial de SPPG MBG Blora, que trabajan todos los días de la mañana a la tarde.

“Consta de 47 voluntarios que se centran en la cocina y el servicio, y otras 3 personas para asuntos administrativos y otros asuntos de apoyo”, dice Denny.

Explicó que todos los menús servidos fueron adaptados a las instrucciones técnicas (juknis) de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), tanto en términos de nutrición como de seguridad alimentaria.

«El menú que distribuimos se ajusta a las normas. Por ejemplo, para el lunes (13/10) hay lengua de res, judías verdes, zanahorias, tofu frito y fruta fresca. Lo distribuimos de la mañana a la tarde», dice.

Además de los aspectos operativos, la cocina policial SPPG MBG Blora también cumple con los requisitos de licencia y certificación de las autoridades pertinentes.

«Nos hemos ocupado de todos los permisos desde el principio. Nuestra cocina ha recibido actualmente un Certificado de elegibilidad sanitaria e higiénica (SLHS) del Servicio de Salud de Blora. La inspección de salud medioambiental (IKL) está prevista para mañana», afirma Danny.

Mientras tanto, el jefe de policía de Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, destacó que la existencia de la cocina del SPPG dentro de la fuerza policial no es sólo para las necesidades internas, sino también parte de los esfuerzos para apoyar el Programa Estratégico Nacional del presidente Prabowo Subianto para acelerar las necesidades nutricionales de los niños del país.

«La Cocina SPPG es una unidad de servicio central encargada de preparar, cocinar y distribuir alimentos nutritivos según los estándares BGN», dijo el jefe de policía.

Añadió que la existencia de la cocina SPPG de la policía de Blora es parte de la iniciativa de la Policía Regional de Java Central para establecer 26 cocinas SPPG en la provincia de Java Central.

«Uno de ellos ha sido apostado en la comisaría de Blora. Se trata de una forma de sinergia entre la policía y el gobierno para crear una sociedad sana y productiva», afirmó.

